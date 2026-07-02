महिला टी20 विश्व कप: फिट नहीं होने के बाद भी फाइनल खेलेंगी एलिस पेरी

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में पूरी तरह फिट नहीं होने के बाद भी खेल सकती हैं। टीम की हेड कोच ने गुरुवार को कहा कि पेरी की फिटनेस पर अंतिम फैसला मैच से पहले लिया जाएगा।

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एलिस पेरी वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में बल्लेबाजी करते हुए रिटायर्ड हर्ट हो गई थीं। पेरी ने जांघ की मांसपेशियों में परेशानी के कारण मैदान छोड़ा था। हेड कोच शेली नित्शके ने कहा कि सेमीफाइनल के बाद टीम ने अभ्यास नहीं किया है, इसलिए उनकी स्थिति पर कोई नया अपडेट नहीं है।

क्या पेरी पूरी तरह फिट न होने पर भी फाइनल खेलेंगी? इस सवाल के जवाब में नित्शके ने कहा, "हां, संभव है। पेरी टीम के लिए किसी भी रूप में योगदान देना चाहती हैं, चाहे वह फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो या विकेटों के बीच दौड़ना। विश्व कप फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में खिलाड़ियों की उपलब्धता को अलग नजरिए से देखा जाता है।"

कोच ने युवा तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन की भी जमकर सराहना की। हैमिल्टन अब तक टूर्नामेंट में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, लेकिन उन्होंने 11 ओवर में सिर्फ 4.45 की इकॉनमी से रन दिए हैं।

हेड कोच ने कहा कि भारत के खिलाफ पावरप्ले में उनकी गेंदबाजी बेहद प्रभावशाली रही, जबकि सेमीफाइनल में भी उन्होंने दबाव के बीच शांत रहकर विपक्षी बल्लेबाजों पर नियंत्रण बनाए रखा। विकेट भले ही नहीं मिले हों, लेकिन उन्होंने कई अहम मौके बनाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम 2023 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप चैंपियन बनी थी। इसके बाद टीम कोई आईसीसी विश्व कप नहीं जीत सकी है। ऑस्ट्रेलिया 2024 के टी20 विश्व कप फाइनल और 2025 के वनडे विश्व कप फाइनल में नहीं पहुंची थी। इस बार फिर ऑस्ट्रेलिया की नजर चैंपियन बनने पर है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

--आईएएनएस

पीएके