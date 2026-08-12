महिला खिलाड़ी पुरुषों की तुलना में ज्यादा सीखने की इच्छा रखती हैं: कोच नायर

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 में 'यूपी वॉरियर्स' 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 ही जीत दर्ज कर सकी थी। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर रही। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वॉरियर्स ने 2027 सीजन से पहले बेंगलुरु के साई कृष्णन ग्राउंड्स में चार दिन का ट्रेनिंग कैंप शुरू करके अपनी प्री-सीजन तैयारी शुरू कर दी है।

इस कैंप में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन हेड कोच अभिषेक नायर, फील्डिंग कोच सौरभ बांडेकर, मेंटॉर लिसा स्थालेकर और हाल ही में नियुक्त चीफ स्काउट, भारत की पूर्व स्पिनर और चीफ सेलेक्टर नीतू डेविड कर रही हैं।

'आईएएनएस' के साथ एक खास बातचीत में, नायर ने कैंप के मकसद, चीफ सेलेक्टर के तौर पर नीतू की नियुक्ति, महिला क्रिकेट में हेड कोच के तौर पर अपने पहले साल से मिली सीख और अन्य विषयों पर बात की। मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

सवाल: इस कैंप के मुख्य मकसद क्या हैं?

जवाब: हमारे लक्ष्य पिछले सीजन के आखिर में ही तय कर लिए गए थे, जब हमने कुछ चर्चाएं की थीं और खिलाड़ियों को बताया था कि उन्हें किन चीजों पर काम देने की जरूरत है। तो यह उसी पर आगे बढ़ने और यह देखने के बारे में है कि कितनी प्रगति हुई है। इसके अलावा, ट्रायल कराने का भी विचार है, और हमारे साथ नीतू डेविड जुड़ी हैं। उन्होंने जिन खिलाड़ियों की पहचान की है, जो इस सीजन टीम में बदलाव ला सकती हैं, जिनमें कुछ युवा और होनहार खिलाड़ी शामिल हैं- यह हमारे लिए उन खिलाड़ियों को पहचानने और समझने का एक मौका है।

एक तो वे खिलाड़ी जो बदलाव ला सकती हैं, और दूसरा, हमारी अपनी खिलाड़ियों में हमने जो सुधार देखा है, उसके आधार पर हम उन्हें कुछ ऐसी चीजें बता सकें जिन पर वे डब्ल्यूपीएल से पहले काम कर सकें। तो अगर मैं कहूं तो, वे बेहतर स्थिति में हैं कि वे अच्छा प्रदर्शन करें और इस टूर्नामेंट में हमें आगे बढ़ने का मौका दें।

सवाल: नीतू डेविड के यूपीडब्ल्यू की चीफ स्काउट के तौर पर जुड़ने से, उनके साथ काम करने पर देश भर में महिला क्रिकेट में टैलेंट पाइपलाइन के बारे में आपकी समझ कैसे बेहतर हुई है?

जवाब: मैं उनसे अभी-अभी मिला हूं और उनके साथ बहुत कम समय बिताया है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि मैंने अब तक क्या सीखा है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब कोई खिलाड़ी भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में चौथी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रही हो, तो यह बताता है कि उन्हें खेल का कितना अनुभव है।

इतने लंबे समय से सिस्टम में रहने के कारण, मेरे पास अगले चार-पांच दिनों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने का शानदार मौका है, खासकर यह समझने के लिए कि किस तरह की खिलाड़ी और किस तरह के स्वभाव वाली लड़कियां आगे आकर हमारी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं।

इसलिए, मैं इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं उनसे सीखने और अलग-अलग नजरिए से यह समझने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि बतौर टीम हम क्या कर सकते हैं और एक कोच के तौर पर मैं डब्ल्यूपीएल में इन लड़कियों पर क्या असर डाल सकता हूं।

सवाल: इस साल डब्ल्यूपीएल के जरिए पहली बार महिला क्रिकेट टीम को कोचिंग देने से आपको क्या अहम बातें सीखने को मिलीं?

जवाब: पुरुषों के क्रिकेट की तुलना में किसी स्थिति को संभालना - मेरे लिए यह थोड़ा अलग है। ड्रेसिंग रूम में कई तरह की सीमाएं होती हैं जिन्हें आप कभी-कभी कैंप में ठीक करना चाहते हैं, और इसीलिए इस तरह के कैंप बहुत जरूरी होते हैं। जब आप किसी सिस्टम में आते हैं और आपको सिर्फ एक हफ्ता या 10 दिन मिलते हैं, तो किसी पर भी असर डालना बहुत मुश्किल होता है।

फिर, पूरे साल ऐसे कैंप लगाने से, जहां आप लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में रहते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं। कोचिंग के नजरिए से देखें तो महिला क्रिकेट रोमांचक है क्योंकि वे सीखने और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं।

यह बहुत रोमांचक है क्योंकि कभी-कभी पुरुष क्रिकेट में आपको बहुत सोच-समझकर बोलना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुना होता है। महिला क्रिकेट में, आप जानते हैं कि हर कोई बहुत उत्सुक है। आपके पास ऐसी खिलाड़ी हैं जो न केवल अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हैं, बल्कि अपना नाम बनाना चाहती हैं और भारतीय महिला क्रिकेट को एक नए स्तर पर ले जाना चाहती हैं।

यह एक बहुत अलग एहसास है—यह उन क्रिकेटर्स के साथ काम करने जैसा है जो वास्तव में उन मौकों का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए यह मजेदार है, और मैं कहूंगा कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि आप पुरुष क्रिकेट में बहुत काम करते हैं, और जब आप महिला क्रिकेट में आते हैं, तो सवाल कभी-कभी बहुत अलग होते हैं। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है क्योंकि यह आपको भी चुनौती देता है। यह मेरे लिए बहुत दिलचस्प रहा है। फील्ड में बदलाव जाहिर तौर पर अलग होते हैं। सोच और प्लानिंग अलग होती है, लेकिन कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत मजेदार रहा है।

सवाल: आपने यूपीडब्ल्यू के साथ कैंप किए हैं और महिला क्रिकेट पर कमेंट्री भी की है। अब जब भारत में महिला क्रिकेट इतना बड़ा हो रहा है, तो आपको इसमें इतना शामिल होने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया?

जवाब: मैं खुद को चुनौती देना चाहता था। मैंने लंबे समय तक पुरुष क्रिकेट में काम किया है, और आईपीएल के साथ 9 साल बिताने के बाद, मुझे लगा कि व्यक्तिगत तौर पर खुद को एक अलग तरह से चुनौती देना चाहता हूं। जब यह मौका मिला, तो जाहिर है कि मैंने इस बारे में सोचा। मुझे लगा कि मुझे खुद को कम से कम 3-4 साल का समय देना चाहिए ताकि समझ सकूं कि क्या मैं कोई असर डाल सकता हूं और क्या उन वर्षों में मैं वो सब सीख सकता हूं, जो लोगों ने महिला क्रिकेट में इतने वर्षों में किया है। फर्क यह है कि जब आप पुरुषों की क्रिकेट खेलते हैं और फिर उसी में कोचिंग करते हैं, तो यह थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब आपने महिलाओं की क्रिकेट न खेली हो और फिर उसे देखना शुरू करते हैं, तो यह समझने में समय लगता है कि आप रणनीतिक तौर पर किसी खिलाड़ी को बेहतर बनने में कैसे मदद कर सकते हैं। तकनीकी तौर पर तो सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन ऐसे बड़े टूर्नामेंट में, दबाव के बीच, आप ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां खिलाड़ी उस दबाव को अपना सकें और अच्छा प्रदर्शन कर सकें।

इसलिए उस नजरिए से, यह मेरे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती थी। उन महिला क्रिकेटर्स के साथ तीन-चार दिन के कैंप में काम करना मेरे लिए बहुत यादगार अनुभव रहा। क्योंकि, जैसा कि मैंने पहले कहा, चीजें सीखने का उनका उत्साह और जोश, और कुछ बेहतर करने की उनकी ऊर्जा—मेरे लिए यह सच में बहुत अच्छा अनुभव था। इसलिए मुझे इसमें मजा आया, और मैंने सोचा कि क्यों न कोशिश की जाए और देखा जाए कि क्या हम यूपी वॉरियर्स की किस्मत बदलने में मदद कर सकते हैं। यह आसान काम नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

सवाल: अब तक आपने जो देखा, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि अगले तीन से पांच सालों में महिलाओं के घरेलू क्रिकेट का स्तर कैसा होगा?

जवाब: मुझे लगता है कि यह बहुत शानदार रहा है। पिछले साल के ट्रायल्स और आज लड़कियों को देखने के बाद, मैं अपने सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्यों से कह रहा था कि कुछ लड़कियों में बहुत अंतर आया है; उन्हें पहचानना मुश्किल है कि ये वही लड़कियां हैं जिन्हें हमने एक साल पहले देखा था। हमारे सेटअप में भी आशा और शिखा जैसी खिलाड़ियों की वजह से काफी तरक्की हुई है।

अभी भी, हम फिटनेस और गति के मामले में काफी सुधार देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि बेहतर बनने की इच्छा, खुद को आगे बढ़ाने और बेहतर करने की चाहत; यह सब डब्ल्यूपीएल और उस मंच की वजह से है जो इन लड़कियों को मिल रहा है, क्योंकि वे स्टेट लीग में एक टीम के तौर पर कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही हैं।

मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में आप महिला क्रिकेट में बड़े छक्के, ज्यादा रिवर्स स्वीप और अलग-अलग दिशाओं में शॉट लगते देखेंगे। साथ ही, गेंदबाज अनोखे एक्शन के साथ और अभी की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गेंदबाजी करेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है और भविष्य में आपको वाकई बहुत शानदार टैलेंट देखने को मिलेगा।

सवाल: बेंगलुरु में इस कैंप के बाद, क्या यूपी वॉरियर्स के लिए और भी तैयारी वाले कैंप होंगे? ऑफ-सीजन में आप खिलाड़ियों के संपर्क में कितना रहते हैं?

जवाब: हम संपर्क में रहे हैं। यह बहुत हद तक व्यक्तिगत बात है। वैसे भी, मेरे कोचिंग के तरीके में मुझे ऐसा करना पसंद है। इसलिए जाहिर है कि हम संपर्क में रहते हैं, और आप उन्हें एक रोडमैप देते हैं, और देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि महिला क्रिकेट में एक और बदलाव यह आया है कि अब वे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलती हैं और लगातार कैंप में रहती हैं, लगातार मैच खेलती हैं। इसलिए कई बार उन्हें जो प्रगति का समय मिलना चाहिए, वह बहुत कम हो गया है, लेकिन आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप हर समय उनसे जुड़े रहें और जिस भी तरह से हो सके, उनकी मदद करें।

मुझे लगता है कि इस मामले में यूपी वॉरियर्स पिछले कुछ वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रही है, यहां तक कि मेरे जुड़ने से पहले भी। मेरे लिए ऐसे सेटअप का हिस्सा बनना बहुत बढ़िया है जो पुरुषों के क्रिकेट जैसा ही है, जो असल में खिलाड़ी के व्यक्तिगत विकास का ध्यान रखता है, इस उम्मीद में कि इससे टीम को मदद मिलेगी। बड़ा लक्ष्य इन खिलाड़ियों की जिंदगी पर असर डालना है। हमारी सोच बहुत स्पष्ट है। फॉलो-अप कैंप और कई व्यक्तिगत कैंप होंगे। एक बार जब मुंबई में बारिश कम हो जाएगी, और जब भी लड़कियां व्यस्त नहीं होंगी, तो हम उन्हें उनके शेड्यूल के हिसाब से छोटे कैंप के लिए मुंबई बुलाएंगे। हमारा मकसद निरंतरता बनाए रखना और लड़कियों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम रखना है, जब भी उन्हें इसकी जरूरत हो।

--आईएएनएस

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