मंगलवार को केरल का दौरा करेंगे खेल मंत्री मनसुख मांडविया, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली, 22 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 23 जून, 2026 को केरल के दौरे पर जाएंगे। केरल में खेल मंत्री फिटनेस, स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन और स्पोर्ट्स में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने वाले कई इवेंट्स में हिस्सा लेंगे।

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केंद्रीय मंत्री अपने कार्यक्रमों की शुरुआत एक साइकिल रैली में हिस्सा लेकर करेंगे। यह रैली तिरुवनंतपुरम में चकाई आईटीआई से शंकुमुघम बीच तक आयोजित की जाएगी, जिसका नाम ‘साइक्लिंग बाय द सी’ रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस पहल का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने और अन्य फिटनेस गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। फिट इंडिया अभियान के तहत हर रविवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में 'संडे ऑन साइकिल' का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

इस दौरे के दौरान, डॉ. मंडाविया जी.वी. राजा स्पोर्ट्स स्कूल, मायलोम का भी दौरा करेंगे। यह देश के प्रमुख खेल संस्थानों में से एक है, जिसने भारतीय स्पोर्ट्स को कई प्रतिभाशाली एथलीट दिए हैं। यह दौरा सरकार की उस कोशिश को दिखाता है जिसमें जमीनी स्तर पर खेलों के विकास को मजबूत करने और युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद, केंद्रीय मंत्री तिरुवनंतपुरम के केरल यूनिवर्सिटी स्टेडियम में आयोजित ऐची-नागोया एशियन गेम्स 2026 फन रन इवेंट में शामिल होंगे।

यह कार्यक्रम 2026 एशियन गेम्स से पहले की जाने वाली जागरूकता गतिविधियों का हिस्सा है और इसे इंटरनेशनल ओलंपिक डे के अवसर पर भी आयोजित किया जा रहा है। इस फन रन में 40,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें स्टूडेंट्स, एथलीट्स, यूथ वॉलंटियर्स और आम लोग शामिल हैं। यह बड़ा कार्यक्रम खेल भावना और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही यह केरल की सक्रिय खेल संस्कृति को सामने लाएगा और एशियन गेम्स से जुड़े अभियानों में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करेगा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस