मांडविया और हिमंता बिस्वा सरमा ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैस्कॉट पीको और एंथम लॉन्च किया

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) के अध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए आधिकारिक मैस्कॉट पीको और एंथम लॉन्च किया।

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अनावरण समारोह में, स्पोर्ट्स अथॉरटी ऑफ इंडिया (साई) के डीजी, हरि रंजन राव, बीएआई के मानद महासचिव संजय मिश्रा, भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज पुलेला गोपीचंद, सीनियर अधिकारी और बैडमिंटन जगत के सदस्य शामिल हुए।

इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने अपने संबोधन में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच वाली नेतृत्व में, भारत एक वैश्विक खेल राष्ट्र के तौर पर उभरा है, जिसने दुनिया के कुछ सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स को अलग-अलग खेलों में सफलतापूर्वक आयोजित किया है। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, नई दिल्ली 2026, इस सफर में एक और गर्व की बात है। यह भारतीय बैडमिंटन के बढ़ते रुतबे और वर्ल्ड-क्लास स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और हमारे एथलीटों को ज्यादा मौके देने के हमारे पक्के इरादे को दिखाता है।"

डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "17 साल बाद भारत में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप की वापसी हमारे खेल के लिए एक अहम पल है, और यह दिखाता है कि भारतीय बैडमिंटन कितना आगे बढ़ चुका है। भारत को दुनिया के बैडमिंटन पावरहाउस में से एक माना जाता है, जिसने ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया है। नई दिल्ली 2026 के साथ, हमारे पास न केवल एक वर्ल्ड-क्लास चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका है, बल्कि उस सफर का जश्न मनाने, हमेशा से फैन रहे लोगों और नई पीढ़ी को खेल के करीब लाने और अनगिनत युवा भारतीयों को रैकेट पकड़ने के लिए प्रेरित करने का भी मौका है। पीको और आधिकारिक एंथम उस सफर के पहले कदम हैं। मुझे यकीन है कि यह चैंपियनशिप हमारे देश में बैडमिंटन के लिए एक हमेशा रहने वाली विरासत छोड़ेगी।"

बीएआई के मानद महासचिव संजय मिश्रा ने कहा, "चैंपियनशिप के आयोजन में सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। अनावरण कार्यक्रम फैंस को नई दिल्ली 2026 की पहचान और भावना की पहली असली झलक देता है। पीको और चैंपियनशिप एंथम को अलग-अलग एज ग्रुप के दर्शकों से जुड़ने और बैडमिंटन के लिए भारत के पैशन को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया है। आने वाले हफ्तों में, हम कई दिलचस्प पहलों के जरिए फैंस को चैंपियनशिप के और भी करीब लाने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम एक बार फिर दुनिया की मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं।"

आधिकारिक मैस्कॉट, पीको, भारतीय मोर से प्रेरित है—भारत का राष्ट्रीय पक्षी और नई दिल्ली के पार्कों और स्मारकों में एक जाना-पहचाना नजारा। भारत, मेजबान शहर और बैडमिंटन की पहचान को मिलाते हुए, पीको में शटलकॉक के खुलने से प्रेरित स्कर्ट है, साथ ही यह राजधानी में आस-पड़ोस के पार्कों से लेकर मशहूर इंडिया गेट लॉन तक, खेल की गहरी लोकप्रियता का जश्न भी मनाता है।

पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और भारत के पूरे 16 सदस्यों वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप दल के साथ, यह एंथम भारतीय बैडमिंटन की ऊर्जा, लक्ष्य और एकता को दिखाता है। यह भारतीय बैडमिंटन के आधुनिक रूप को भी प्रदर्शित करता है। भारतीय मोर से प्रेरित आधिकारिक मैस्कॉट पीको के साथ, यह नई दिल्ली 2026 से पहले बीएआई के देश भर में फैन एंगेजमेंट अभियान को लीड करेगा।

मैस्कॉट के साथ आधिकारिक चैंपियनशिप एंथम भी लॉन्च किया गया, जो नई दिल्ली की रौनक और भारत के आज के स्ट्रीट रैप कल्चर से प्रेरित एक हाई-एनर्जी ट्रैक है। चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी 16 भारतीय शटलर को दिखाते हुए, यह एंथम भारतीय बैडमिंटन के आसपास के आत्मविश्वास, लक्ष्य और उत्साह को दिखाता है।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक होगा। इसमें 50 से ज्यादा देशों के दुनिया के 400 से ज्यादा बेहतरीन शटलर एक साथ आएंगे। भारत की टीम को पांच बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पीवी सिंधु लीड करेंगी। पदक के दावेदारों में लक्ष्य सेन और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के साथ-साथ उभरते सितारे आयुष शेट्टी, उन्नति हुड्डा और गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली की विमेंस डबल्स जोड़ी भी शामिल हैं। इवेंट में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स शामिल हैं। भारत 17 साल बाद बैडमिंटन के इस बड़े इवेंट की मेजबानी करेगा।

--आईएएनएस

पीएके