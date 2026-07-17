ल्यूक रोंची छोड़ेंगे न्यूजीलैंड टीम के बैटिंग कोच का पद, बीबीएल में मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़ेंगे

क्राइस्टचर्च, 17 जुलाई (आईएएनएस)। ल्यूक रोंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा देंगे। वह बिग बैश लीग (बीबीएल) में मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम के नए हेड कोच बनेंगे।

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रोंची अक्टूबर में न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे और सीरीज खत्म होने के बाद मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़ेंगे। रोंची ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने साल 2020 में न्यूजीलैंड टीम के फुल-टाइम बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय पीटर फुल्टन के कैंटरबरी का मुख्य कोच बनने के बाद यह पद खाली हुआ था।

रोंची ने कहा कि नेशनल टीम के साथ काम करना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा रहा। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करने का मौका मिलना उनके लिए गर्व की बात है। उनका हमेशा यही लक्ष्य रहा कि टीम के बल्लेबाज इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान टीम के साथ कई यादगार पल बिताने का अवसर मिला, जिन्हें वह हमेशा याद रखेंगे।

रोंची के कार्यकाल में न्यूजीलैंड टीम ने कई बड़ी सफलताएं हासिल कीं। टीम ने 2021 में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसके अलावा 2021 और 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत को उसी के घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज में हराया। टीम ने 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसी साल जनवरी में भारत के खिलाफ उन्हीं की सरजमीं पर 2-1 से वनडे सीरीज जीती और जून में इंग्लैंड को उनकी ही धरती पर टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया।

न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लाथम ने रोंची की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोंची टीम के सबसे अहम सदस्यों में से एक रहे हैं। पहले खिलाड़ी के रूप में और बाद में कोच के तौर पर उन्होंने टीम के माहौल और संस्कृति को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लाथम ने कहा कि रोंची की कोचिंग में कई खिलाड़ियों के खेल में सुधार आया। वह हमेशा टीम की सफलता के लिए पूरी मेहनत करते रहे और इसका असर मैदान पर साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि टीम रोंची को जरूर याद करेगी, लेकिन उनके नए सफर के लिए सभी खिलाड़ी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

--आईएएनएस

एसएम/एएस