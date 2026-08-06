लिवरपूल में सब कुछ जीता, अब स्पर्स को ट्रॉफी जिताने में मदद करना चाहता हूं: एंडी रॉबर्टसन

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। एंड्रयू रॉबर्टसन ने लिवरपूल छोड़ने और टोटेनहम हॉटस्पर में शामिल होने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि लिवरपूल के साथ मैंने सब कुछ जीता है। अब स्पर्स को ट्रॉफी जिताने में मदद करना चाहता हूं। टॉटेनहम ने स्कॉटलैंड के कप्तान रॉबर्टसन को फ्री ट्रांसफर पर साइन किया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट जून में लिवरपूल के साथ खत्म हो गया था।

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रॉबर्टसन ने जियोस्टार पर कहा, "लिवरपूल के लिए नौ साल खेलना एक लंबा समय है। मैंने बैज के लिए सब कुछ दिया और वहां सब कुछ जीता। लेकिन अपने करियर के इस पड़ाव पर एक नई चुनौती मिलना रोमांचक है। टोटेनहम हॉटस्पर की तरफ से प्रस्ताव मिलने पर मैं बहुत उत्साहित था। अब जब यह आ गया है, तो मैं यहां बसने और फैंस के लिए अपना श्रेष्ठ देने का उत्सुक हूं। मैं आगे बढ़ते रहना चाहता हूं, सुधार करते रहना चाहता हूं, और इस टीम को ट्रॉफी जिताने में मदद करना चाहता हूं।"

फुटबॉलर ने कहा, "टोटेनहम हॉटस्पर एक बहुत बड़ा क्लब है। ट्रेनिंग ग्राउंड, स्टेडियम, फैन बेस, सब कुछ टॉप क्लास है। मैं उनके नए स्टेडियम में कई बार खेला हूं, और मुझे पता है कि फैंस कितने पैशनेट हैं। वे सचमुच टीम को ऊपर उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा क्लब है जो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ सीजन लीग में टोटेनहम के लिए आसान नहीं रहे हैं। वे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी फैंस उम्मीद करते हैं।"

उन्होंने बताया कि नए मैनेजर रॉबर्टो डी जर्बी ही स्पर्स में शामिल होने के उनके फैसले की वजह हैं। उनसे फोन पर कुछ देर बात हुई और मैं तुरंत बता सकता था कि उनका विजन कितना स्पष्ट है। वह और उनका स्टाफ विस्तृत रूप में बताते हैं कि वे कैसे खेलना चाहते हैं। वे ठीक-ठीक जानते हैं कि वे हर खिलाड़ी से क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा क्लब है जो आगे बढ़ रहा है, और यह मेरे लिए इसका हिस्सा बनने का सही समय है।

रॉबर्टसन ने कहा, "ट्रांसफर तय होने से पहले, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। हम एक-दूसरे के खेल को अच्छी तरह जानते हैं। वह मुझे एक खिलाड़ी के तौर पर जानते हैं, और मैं उन्हें एक मैनेजर के तौर पर जानता हूं। हम दोनों साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। डी जर्बी की दुनिया भर में फुटबॉल में बहुत इज्जत है। मुझे लगता है कि हम उनके साथ बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं।"

नए टीममेट्स के बारे में उन्होंने कहा, "मैंने लिवरपूल में डोमिनिक सोलंके के साथ खेला है। वह वहां ज्यादा समय के लिए नहीं थे, लेकिन उस दौरान हमारी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। मैं जेम्स मैडिसन को भी जानता हूं। हमने छुट्टियों में कुछ बार साथ में गोल्फ खेला है। हम अक्सर एक जैसी जगहों पर जाते हैं, इसलिए पिच के बाहर भी हमारी मुलाकातें हुई हैं। मैंने इस स्क्वाड के ज्यादातर लड़कों के खिलाफ खेला है और गेम के बाद बातचीत की है। मैंने सालों से अलग-अलग क्लबों के लिए खेलते हुए उनका सामना किया है। मेरे क्लब से जुड़ने के समय सभी ने अच्छे साथी की तरह मेरा स्वागत किया।"

32 साल के इस खिलाड़ी ने लिवरपूल को प्रीमियर लीग खिताब, यूईएफए सुपर कप और फीफा क्लब वर्ल्ड कप जिताने में मदद की। 2022 में एफए कप, लीग कप और कम्युनिटी शील्ड भी उन्होंने टीम को जिताया। लिवरपूल को 2025 में भी उन्होंने प्रीमियर लीग का खिताब दिलवाया था।

--आईएएनएस

पीएके