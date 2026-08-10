लंदन चैंपियनशिप: अदिति टी-17 पर रहीं, प्रणवी ने टॉप-20 में जगह बनाई

लंदन, 10 अगस्त (आईएएनएस)। लंदन चैंपियनशिप 2026 के आखिरी राउंड में सोमवार को प्रणवी उर्स ने 7-अंडर 66 का स्कोर करके इस हफ्ते का अपना सबसे अच्छा राउंड खेला, जिसके साथ वह टी-19 स्थान पर पहुंच गईं। दो राउंड के बाद टी-12 पर रहीं प्रणवी तीसरे राउंड में 78 के स्कोर के साथ पिछड़ गई थीं, लेकिन आखिरी राउंड में 12 शॉट्स का सुधार करते हुए टॉप-20 में जगह बना ली।

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सेंचुरियन क्लब में आयोजित प्रतियोगिता में प्रणवी ने 5-अंडर 287 के स्कोर के साथ बेहतरीन समापन किया। वहीं, अदिति अशोक ने और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए आखिरी राउंड में 4-अंडर 69 का स्कोर करते हुए कुल 6-अंडर 286 के स्कोर के साथ टी-17 स्थान हासिल किया।

एलईटी ऑर्डर ऑफ मेरिट में वर्तमान में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डागर का हफ्ता औसत रहा; उन्होंने 75-70-72-78 के राउंड के साथ कुल 3-अंडर का स्कोर किया और टी-46 स्थान पर रहीं। ऑर्डर ऑफ मेरिट में वह आठवें से 10वें स्थान पर खिसक गईं।

इससे पहले, अवनि प्रशांत कट में जगह नहीं बना सकी थीं। कनाडा की एना हुआंग ने सेंचुरियन क्लब में दो शॉट्स से जीत हासिल कर 11 महीनों के भीतर अपना चौथा लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) खिताब जीता।

यह 17 वर्षीय खिलाड़ी और घरेलू पसंदीदा चार्ली हल के बीच एक जबरदस्त मुकाबला था। पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखने वाली हुआंग को दिन की शुरुआत में तीन स्ट्रोक की बढ़त हासिल थी; उन्होंने छठे और आठवें होल पर बर्डी बनाईं, लेकिन नौवें होल पर एक शॉट गंवा दिया।

हुआंग ने 15वें होल पर बर्डी बनाकर बढ़त कायम रखी, लेकिन 16वें होल पर उनकी गेंद पानी में चली गई और उन्हें बोगी पुट करना पड़ा। इस बीच, इंग्लैंड की चार्ली हल ने बर्डी बनाकर बढ़त हासिल कर ली।

हालांकि, 17वें होल पर चार्ली हल ने चार पुट किए और डबल बोगी कर दी, जिससे हुआंग फिर से आगे हो गईं। इसके बाद कनाडाई खिलाड़ी ने आखिरी होल पर ईगल पुट करके 22-अंडर-पार के स्कोर के साथ जीत हासिल की। यह हुआंग का एलईटी पर चौथा खिताब था। उन्होंने अपना पहला खिताब 2025 ला सेला ओपन में जीता था, और उसके ठीक बाद 2025 लैकोस्टे लेडीज ओपन डी फ्रांस जीता। कनाडाई खिलाड़ी ने मई में लाला मेरियम कप में अपना तीसरा खिताब जीता और फिर 2026 पीआईएफ लंदन चैंपियनशिप में जीत हासिल की।

17 साल, नौ महीने और 10 दिन की उम्र में, हुआंग चार एलईटी खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने लिडिया का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 18 साल चार महीने और 20 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।

इंग्लैंड की चार्ली हल सेंचुरियन क्लब में 69 (-4) के आखिरी राउंड के बाद 20-अंडर-पार के स्कोर के साथ अकेले दूसरे स्थान पर रहीं। उनके राउंड में छह बर्डी और एक डबल बोगी शामिल थी। सिंगापुर की शैनन टैन ने नौ-अंडर 64 के साथ दिन का सबसे अच्छा राउंड खेला और 17-अंडर-पार के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

थाईलैंड की पैटी तवातानाकित 15-अंडर-पार के साथ चौथे स्थान पर रहीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की केल्सी बेनेट एक शॉट पीछे पांचवें स्थान अपने नाम किया। इंग्लैंड की ऐलिस ह्यूसन और स्पेन की लूना सोब्रोन गैल्म्स 12-अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहीं। ऑस्ट्रिया की एम्मा स्पिट्ज और वेल्स की लिडिया हॉल संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर रहीं, जबकि चार अन्य खिलाड़ियों ने सेंचुरियन क्लब में टॉप-10 में जगह बनाई।

--आईएएनएस

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