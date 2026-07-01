लिटन जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, तौहीद संभालेंगे कमान

ढाका, 1 जुलाई (आईएएनएस)। जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच को पारी और 85 रन के अंतर से गंवाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान किया है। तौहीद हिरदॉय को कप्तान नियुक्त किया गया है। लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) में अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण नियमित कप्तान लिटन दास, ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज, तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद इस सीरीज से बाहर हो गए हैं।
यह हिरदॉय का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी करने का दूसरा मौका होगा। इससे पहले उन्होंने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मुकाबलों की घरेलू सीरीज में टीम की कमान संभाली थी, उस समय लिटन पिंडली की चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे। नियमित कप्तान लिटन दास पिंडली की चोट से उबर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे जिम्बाब्वे दौरे के दूसरे वनडे से पहले फिट हो जाएंगे।
लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) का आयोजन 17 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा। बांग्लादेश के चार खिलाड़ियों को एलपीएल में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिया गया है।
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली टीम में भी बदलाव किए हैं। मोहम्मद सैफुद्दीन, यासिर अली और मोसाद्देक हुसैन की राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई है, जबकि शमीम हुसैन को बाहर कर दिया गया है।
बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मैच 15 जुलाई को खेला जाएगा, जिसके बाद 17 और 19 जुलाई को सीरीज के अगले दो मुकाबले आयोजित होंगे। तीनों मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाने हैं। टी20 सीरीज से पहले दोनों देश हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगे। बांग्लादेशी टीम सीमित ओवरों की सीरीज में टेस्ट मैच की करारी हार का बदला लेना चाहेगी।
जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेशी टीम: तौहीद हिरदॉय (कप्तान), परवेज हुसैन एमोन (विकेटकीपर), तंजिद हसन, सैफ हसन, मोसाद्देक हुसैन, यासिर अली, नुरुल हसन (विकेटकीपर), महेदी हसन, नसुम अहमद, रिशद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा, मोहम्मद सैफुद्दीन और अब्दुल गफ्फार सकलैन।