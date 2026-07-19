'लॉर्ड्स' में वनडे रिकॉर्ड ध्वस्त, भारत के खिलाफ इंग्लैंड ने जड़े 387 रन

लंदन, 19 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड ने रविवार को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 3 विकेट खकर 387 रन बनाए। यह लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे फॉर्मेट का सबसे बड़ा स्कोर है। यह इंग्लैंड का वनडे फॉर्मेट में सबसे बड़ा स्कोर भी है।

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इससे पहले, लॉर्ड्स में सबसे बड़ा वनडे स्कोर इंग्लैंड के ही नाम पर था, जिसने साल 1975 में भारत के विरुद्ध 4 विकेट खोकर 334 रन बनाए थे। वहीं, साउथ अफ्रीकी टीम साल 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पर 330/8 का स्कोर बना चुकी थी। इंग्लैंड ने साल 2017 मे आयरलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए वनडे मैच में 6 विकेट खोकर 328 रन जड़े थे, जबकि भारतीय टीम यहां साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 326/8 का स्कोर बना चुकी है।

यह भारत के खिलाफ वनडे इतिहास में चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका शीर्ष पर है, जिसने साल 2015 में टीम इंडिया के विरुद्ध वानखेड़े के मैदान पर 438/4 का स्कोर खड़ा किया था। वहीं, श्रीलंकाई टीम ने राजकोट में साल 2009 में 411/8 का स्कोर बनाया था। ऑस्ट्रेलिया ने साल 2020 में सिडनी के मैदान पर भारत के खिलाफ 4 विकेट खोकर 389 रन बनाए थे।

रविवार को लंदन में खेले जा रहे मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम को बेन डकेट और जैकब बेथेल की सलामी जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 181 गेंदों में 192 रन की साझेदारी की। बेथेल 93 गेंदों में 13 बाउंड्री के साथ 91 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से डकेट ने जो रूट के साथ दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 101 रन जुटाकर टीम को 293 के स्कोर तक पहुंचा दिया। डकेट 135 गेंदों में 141 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 18 चौके शामिल रहे। रूट 48 गेंदों में 9 चौकों के साथ 74 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जोस बटलर ने 13 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ तूफानी 41 रन बनाए। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि प्रिंस यादव ने 1 विकेट अपने नाम किया।

--आईएएनएस

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