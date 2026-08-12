ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
खेल

लोन पर हुई इवान गेसैंड की क्रिस्टल पैलेस में वापसी, बोले- यहां पहले से बहुत अच्छी यादें हैं

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
लोन

लंदन, 12 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ लंदन क्लब क्रिस्टल पैलेस ने एस्टन विला से इवान गेसैंड को पूरे सीजन के लिए लोन पर साइन किया है। इस डील में गेसैंड को खरीदने का विकल्प भी शामिल है।

आइवरी कोस्ट के इवान गेसैंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने देश की तरफ से दो मैचों में मैदान पर उतरे थे। उन्होंने पिछले सीजन का दूसरा हाफ पैलेस में लोन पर बिताया था और 14 मुकाबलों में दो गोल दाग थे। इसमें से एक गोल ईगल्स के सफल यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग अभियान के दौरान आया था, और गेसैंड बाद में लीपजिग में रायो वैलेकानो के खिलाफ फाइनल में जीत में भी टीम का हिस्सा रहे थे।

मार्सेली में पले-बढ़े इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने लॉजेन-स्पोर्ट और नैनटेस के साथ खेलने के बाद 2024/25 में नीस के साथ अपनी पहचान बनाई, जहां उन्होंने 12 गोल किए और क्लब का 'प्लेयर ऑफ द सीजन' अवॉर्ड जीता। विला के साथ आधे सीजन के बाद, गेसैंड लोन पर सेल्हर्स्ट पार्क में शामिल हुए, जहां वे एक ही सीजन में दो अलग-अलग यूरोपियन ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने, क्योंकि वे विला के सफल यूईएफए यूरोपा लीग अभियान का भी हिस्सा थे। ऑस्कर मिंगुएजा, ताकेहिरो टोमियासु और ड्वाइट मैकनील के बाद ईगल्स में समर में शामिल होने वाले चौथे खिलाड़ी बने गेसैंड इस बार पैलेस के साथ वही ट्रॉफी जीतने की उम्मीद करेंगे।

पैलेस में शामिल होने से पहले गेसैंड ने पिछले सीजन के पहले हाफ में एस्टन विला के लिए 21 मैच खेले, जिसमें उन्होंने दो गोल किए और एक असिस्ट किया।इवान गेसैंड ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। मेरी यहां पहले से ही अच्छी यादें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह तो बस शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि आगे और भी अच्छी यादें बनेंगी।"

क्रिस्टल पैलेस 2025/26 सीजन में प्रीमियर लीग में 11 जीत, 12 ड्रॉ और 15 हार के साथ 15वें स्थान पर रहा। ओलिवर ग्लासनर के नेतृत्व में घरेलू लीग के प्वाइंट्स टेबल में बीच की रैंकिंग पर रहने के बावजूद, उन्होंने यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग जीतकर यूईएफए यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई किया। वे 22 अगस्त को लिवरपूल के हिल डिकिंसन स्टेडियम में एवर्टन के खिलाफ अपने 2025-26 अभियान की शुरुआत करेंगे।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम