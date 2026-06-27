लगातार 21 मैच गंवाने के बाद आयरलैंड ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दर्ज की पहली जीत

ब्रिस्टल, 27 जून (आईएएनएस)। आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में आखिरकार अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। इस टीम ने शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 'ग्रुप-बी' के मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज करते हुए बड़ा उलटफेर किया। इससे पहले आयरलैंड को 21 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था।
ऐसा पहली बार है, जब विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए किसी टीम को 22 मैच खेलने पड़े। पाकिस्तानी टीम ने अपने शुरुआती 8 मैच गंवाए थे। इसके बाद साल 2012 में गाले में भारत के खिलाफ लो-स्कोरिंग मैच में 1 रन से करीबी अंतर से जीत दर्ज करते हुए इस हार के सिलसिले को तोड़ा था।
यह विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार हार का सबसे लंबा सिलसिला भी रहा। आयरलैंड ने साल 2014 में पहली बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला था, जिसके बाद साल 2026 में 21 मुकाबलों के बाद उसे जीत नसीब हुई। इस लिस्ट में बांग्लादेश की टीम दूसरे पायदान पर है, जिसने लगातार 16 टी20 वर्ल्ड कप मैच गंवाए थे। वहीं, श्रीलंका और पाकिस्तान लगातार 7-7 हार के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।
काउंटी ग्राउंड पर खेले गए विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट खोकर 128 रन बनाए। इस टीम के लिए चिनेल हेनरी ने नाबाद 27 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान हेली मैथ्यूज ने 22 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से एमी मैगुइरे और कारा मरे ने 2-2 विकेट निकाले।
इसके जवाब में आयरलैंड ने 18.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। आयरलैंड की तरफ से ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने 44 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ 63 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि एमी हंटर ने 28 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज के लिए अश्विनी मुनिसार ने 2 विकेट निकाले।
आयरलैंड की टीम पहले ही खिताबी रेस से बाहर थी। 5 में से 1 मैच जीतकर इस टीम ने ग्रुप-बी में सबसे निचले यानी छठे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान का अंत किया है।