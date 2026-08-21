लीड्स टेस्ट : ब्रूक-कॉक्स की दमदार पारी, 409 रनों पर सिमटी इंग्लैंड की पहली इनिंग

लीड्स, 21 अगस्त (आईएएनएस)। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। पहली पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 409 रन बनाकर ऑलआउट हुई।

इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 238 रनों की विशाल बढ़त हासिल की है।

इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 93 गेंदों में 91 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान ब्रूक ने 13 चौके लगाए।

कप्तान जो रूट भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। रूट ने 112 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों की मदद से 66 रन बनाए। वहीं, जॉर्डन कॉक्स ने 73 रनों की बढ़िया पारी खेली।

डैन लॉरेंस भी अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 79 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाए। लॉरेंस ने अपनी इस पारी में 9 चौके लगाए। एमिलियो गे ने 33 रनों का योगदान दिया, जबकि जैमी स्मिथ ने 25 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर 25 गेंदों में 23 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, जोश टंग 8 रन बनाकर खुर्रम शहजाद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए।

पाकिस्तान की ओर से स्पिन गेंदबाज अली उस्मान ने 95 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जबकि खुर्रम ने 3 विकेट अपने नाम किए। मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास ने एक-एक विकेट चटकाया।

इससे पहले, पाकिस्तान की पूरी टीम पहली पारी में 171 रन बनाकर ऑलआउट हुई। टीम की ओर से अब्दुल्ला शफीक ने सर्वाधिक 61 रन बनाए, जबकि इमाम-उल-हक ने 42 रनों का योगदान दिया।

हालांकि, टीम के छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पांच-पांच विकेट अपने नाम किए।

साल 2006 के बाद यह पहला मौका रहा, जब इंग्लैंड की ओर से एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने 5 विकेट चटकाए। 2006 में यह कारनामा स्टीव हार्मिसन और मोंटी पनेसर ने किया था।

--आईएएनएस

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