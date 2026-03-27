खेल

Olympic Qualification : लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए वर्ल्ड स्केट ने क्वालिफिकेशन शेड्यूल का किया ऐलान

वर्ल्ड स्केट ने 2028 ओलंपिक के लिए स्केटबोर्डिंग क्वालिफिकेशन नियमों की घोषणा की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 27, 2026, 04:28 AM
लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए वर्ल्ड स्केट ने क्वालिफिकेशन शेड्यूल का किया ऐलान

जिनेवा :  वर्ल्ड स्केट ने गुरुवार को लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए स्केटबोर्डिंग पार्क और स्केटबोर्डिंग स्ट्रीट जैसे खेलों में ओलंपिक क्वालिफिकेशन सिस्टम के नियमों की घोषणा की है।

नए सिस्टम के मुताबिक, खिलाड़ियों को ओलंपिक में जगह बनाने के लिए दो चरणों (फेज) से गुजरना होगा। पहले चरण की शुरुआत 11 जून 2026 से होगी, जो 31 मार्च 2028 तक चलेगा। इसमें वर्ल्ड स्केटबोर्डिंग टूर के मुकाबले होंगे। वर्ल्ड स्केट ने बताया कि हर देश (नेशनल टीम) हर इवेंट में ज्यादा से ज्यादा 3 खिलाड़ियों को उतार सकता है। इसके अलावा, अगर किसी देश के खिलाड़ी वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 30 में हैं, तो वे भी इवेंट शुरू होने से 60 दिन पहले तक एंट्री पा सकते हैं।

दूसरा चरण 1 अप्रैल से 11 जून 2028 तक होगा। इसमें हर कैटेगरी और जेंडर के टॉप 44 खिलाड़ियों के बीच अलग प्रतियोगिताएं होंगी। कुल मिलाकर 176 खिलाड़ी इस चरण में हिस्सा लेंगे। इन 176 खिलाड़ियों को दूसरे चरण के आगाज में शुरुआती प्वाइंट दिए जाएंगे। ये प्वाइंट्स सभी को एक तय सिस्टम के तहत मिलेंगे और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपने खेल (डिसिप्लिन) में टॉप 44 खिलाड़ियों की सूची में किस स्थान पर क्वालीफाई हुए हैं। यही शुरुआती अंक आगे दूसरे चरण में उनकी रैंकिंग तय करने में मदद करेंगे।

वर्ल्ड स्केट ने यह भी घोषणा की है कि हर देश से अधिकतम 3 खिलाड़ी ही ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं। वहीं, मेजबान देश से कम से कम 1 खिलाड़ी जरूर शामिल होगा, अगर वह पहले से क्वालीफाई नहीं करता। हर महाद्वीप से कम से कम एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा। छोटे या कम प्रतिनिधित्व वाले देशों के खिलाड़ियों के लिए “यूनिवर्सलिटी कोटा” भी रखा गया है।

इस बीच, आयोजकों ने ओलंपिक के लिए अपना आधिकारिक 'लुक ऑफ द गेम्स' भी पेश किया है। यह “एलए इन फुल ब्लूम” थीम पर आधारित है, जो कैलिफोर्निया की खास प्राकृतिक घटना “सुपरब्लूम” से प्रेरित है। इसमें सोए हुए जंगली फूलों के बीज पहाड़ियों, घाटियों और रेगिस्तानों में रंगों की लहरों के साथ फूटते हैं, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के अद्वितीय जलवायु में लगभग हर दशक में एक बार होता है।

--आईएएनएस

 

 

Skateboard ParkUniversal QuotaSkateboard StreetOlympic QualificationLA 2028 OlympicsAthletesSkateboardingOlympic GamesSports NewsWorld Skate

Related posts

Loading...

More from author

Loading...