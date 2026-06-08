2030 तक रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बने रहेंगे पेरेज, 20 साल में पहली बार हुए ऐतिहासिक चुनाव में दर्ज की जीत

मैड्रिड, 8 जून (आईएएनएस)। फ्लोरेंटिनो पेरेज 2030 तक रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। दो दशकों में पहली बार हुए चुनाव में पेरेज ने शानदार जीत हासिल करते हुए अपनी कुर्सी बचाए रखी है।

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क्लब के इलेक्टोरल बोर्ड द्वारा सोमवार सुबह जारी आधिकारिक डेटा के मुताबिक, 79 साल के पेरेज ने कुल गिने गए वोटों में से 65 प्रतिशत वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की। पेरेज की उम्मीदवारी को क्लब के मेंबर-ओनर्स (सोसियोस) से 21,741 वोट मिले। पेरेज के चैलेंजर, 37 साल के रिन्यूएबल एनर्जी एंटरप्रेन्योर एनरिक रिक्वेल्मे को 11,814 वोट मिले, जो वोटर्स का 35 प्रतिशत है।

रियल मैड्रिड के इलेक्टोरल बोर्ड ने घोषणा करते हुए बताया कि 100 प्रतिशत इन-पर्सन और मेल-इन वोटों की गिनती के साथ, मिस्टर फ्लोरेंटिनो पेरेज की टीम ने रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव जीत लिए हैं। पेरेज को 21,741 वोट मिले, जो कुल वोटों का 65 प्रतिशत है। वहीं, एनरिक रिक्वेल्मे की टीम को 11,814 वोट मिले, जो 35 प्रतिशत वोटों के बराबर हैं।

रविवार को रियल मैड्रिड सिटी बास्केटबॉल पवेलियन में इन-पर्सन और मेल-इन बैलेट के जरिए कुल 33,555 सदस्यों ने वोटिंग की। दोबारा से प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद पेरेज ने अपने भाषण में कहा, "हम चुनाव जीत गए हैं और खिताब जीतते रहने के लिए काम करते रहेंगे। हम सभी पोलिंग स्टेशन पर जीते हैं और रियल मैड्रिड के चुनावों के इतिहास में दूसरा सबसे अच्छा नतीजा हासिल किया है। यह एक बहुत बढ़िया नतीजा है।"

फ्लोरेंटिनो पेरेज की जीत के बाद अब रियल मैड्रिड में बड़े बदलाव की तैयारी है। उनकी जीत का मतलब है कि सोमवार को जोस मोरिन्हो को क्लब का नया मैनेजर आधिकारिक रूप से घोषित किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मोरिन्हो को टीम से जोड़ने के लिए रियल मैड्रिड पुर्तगाली क्लब बेनफिका को 1.5 करोड़ यूरो (15 मिलियन यूरो) की रिलीज फीस का भुगतान करेगा। अपने चुनाव अभियान के दौरान, पेरेज ने मोरिन्हो को वापस लाने का वादा किया था, जिनके रियल मैड्रिड में तीन वर्षों में क्लब ने एक ला लीगा टाइटल, एक कोपा डेल रे और एक स्पैनिश सुपर कप जीता।

--आईएएनएस

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