खिलाड़ी को मां बनने या देश के लिए खेलने में से किसी एक विकल्प को नहीं चुनना चाहिए: जय शाह

नई दिल्ली, 22 जून (आईएएनएस)। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने महिला क्रिकेटर्स की भलाई के लिए 'प्रेग्नेंसी के बाद खेल में वापसी के लिए गाइडलाइंस' जारी की हैं। ये गाइडलाइंस उन महिला क्रिकेटर्स के लिए हैं, जो परिवार शुरू करने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करना चाहती हैं। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के अनुसार, ये पॉलिसी याद दिलाती है कि किसी भी खिलाड़ी को मां बनने या सबसे उच्च स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने में से किसी एक विकल्प को नहीं चुनना चाहिए।

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शाह ने सोमवार को एक बयान में कहा, "महिला क्रिकेट का लगातार विकास मौकों, सभी को शामिल करने और खिलाड़ियों के जीवन और करियर के हर पड़ाव पर उनकी देखभाल पर आधारित होना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी को मां बनने या सबसे उच्च स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने में से किसी एक विकल्प को नहीं चुनना चाहिए।"

आईसीसी अध्यक्ष ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ये गाइडलाइंस आईसीसी के सदस्य बोर्ड्स को उन बेहतरीन महिला एथलीट्स के करियर को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करेंगी, जो मां भी हैं।

जय शाह ने कहा, "आईसीसी की 'प्रेग्नेंसी के बाद खेल में वापसी के लिए गाइडलाइंस' खेल में ज्यादा मददगार और जानकारीपूर्ण माहौल बनाने की दिशा में एक अहम कदम हैं। सदस्यों को प्रैक्टिकल गाइडेंस देकर, हम यह पक्का करना चाहते हैं कि महिला क्रिकेटर्स को प्रेग्नेंसी के दौरान सपोर्ट मिले और वे आत्मविश्वास के साथ क्रिकेट में वापसी कर सकें।"

शाह ने कहा, "जैसे-जैसे महिला क्रिकेट दुनिया भर में बढ़ रहा है, यह जरूरी है कि हम खिलाड़ियों की भलाई का ध्यान रखें, प्रतिभावान एथलीट्स को बनाए रखें और मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते मजबूत करें। ये गाइडलाइंस एक ऐसा गेम बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसमें महिलाएं मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह तरक्की कर सकें।"

इन गाइडलाइंस का मकसद महिलाओं की सेहत से जुड़ी बातचीत को सामान्य बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि मां बनने और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने को एक-दूसरे के विरोधी के तौर पर न देखा जाए।

इन गाइडलाइंस में छह-स्टेप वाला '6 आर' तरीका शामिल है– रेडी (तैयार होना), रिव्यू (समीक्षा), रिस्टोर (बहाली), रीकंडीशन (फिर से तैयार होना), रिटर्न (वापसी) और रिफाइन (बेहतर बनाना)।

वेस्टइंडीज की लेग-स्पिनर एफी फ्लेचर के अलावा, न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान एमी सैटरथवेट, पाकिस्तान की पूर्व कप्तान बिस्माह मारूफ और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व बल्लेबाज सारा इलियट उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म देने के बाद मैदान पर वापसी की थी।

--आईएएनएस

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