कोरिया मास्टर्स: अनमोल खरब का सफर समाप्त, तन्वी शर्मा अगले दौर में

आसन, 6 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की अनमोल खरब का कोरिया मास्टर्स में सफर समाप्त हो गया। गुरुवार को प्री-क्वार्टर फाइनल में वियतनाम की ओलंपियन वू थी ट्रांग के खिलाफ हुए कड़े मुकाबले में अनमोल खरब को हार का सामना करना पड़ा। अनमोल ने 23-21, 15-21, 21-18 से मैच गंवाया। इस हार के साथ ही उनका सफर समाप्त हो गया।

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भारतीय शटलर शुरुआती गेम में ज्यादातर समय नियंत्रण में थी, लेकिन उन्होंने चार गेम पॉइंट गंवा दिए, जिससे वू थी ट्रांग को शुरुआती बढ़त लेने का मौका मिल गया। इसके बाद अनमोल ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की और इंटरवल पर अपनी 11-9 की बढ़त का फायदा उठाकर निर्णायक गेम के लिए मजबूर कर दिया।

निर्णायक गेम में, भारतीय खिलाड़ी 19-9 से पीछे चल रही थी, वह वापसी नहीं कर सकीं और वू थी ट्रांग ने मुकाबला जीत लिया गया।

दूसरी तरफ, ताइपे ओपन में अपना खिताब जीतने के बाद, तन्वी शर्मा ने अपनी हमवतन श्रेयांशी वलिशेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

पहले गेम में 11-7 से पीछे होने के बाद, तन्वी ने नियंत्रण वापस पाया, और कई पॉइंट्स लेकर पहला गेम अपने नाम किया। श्रेयांशी वलिशेट्टी ने दूसरे गेम में वापसी की, इंटरवल तक 11-6 की बढ़त बना ली, और फिर दूसरा गेम जीतकर डिसाइडर गेम में जगह बना ली।

हालांकि, निर्णायक गेम में तन्वी ने शुरू से ही नियंत्रण बनाए रखा और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बना ली, फिर सिर्फ चार और पॉइंट्स गंवाकर 57 मिनट में जीत पक्की कर ली।

इसके अलावा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी तन्वी शर्मा के साथ महिला एकल क्वार्टर-फाइनल में शामिल हुईं।

अश्मिता ने किम मिन-जी को 21-17, 21-6 से हराया, जबकि रक्षिता ने जापान की मनामी सुइजु को 22-20, 21-10 से हराया। हालांकि, पांचवीं सीड इशारानी बरुआ और मानसी सिंह का कोरिया मास्टर्स कैंपेन खत्म हो गया।

इशारानी कोरिया की किम मिन-सन से 17-21, 21-18, 21-19 से हार गईं, जबकि मानसी को चीन की चौथी सीड हान कियान्क्सी से 21-12, 14-21, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा।

--आईएएनएस

पीएके