'केरल वन विभाग ने', सहवाग ने खास अंदाज में धोनी को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी को उनके जन्मदिन पर टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बेहद खास अंदाज में बधाई दी है।

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सहवाग ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "केरल के पलक्कड़ में, जंगल के बहुत अंदर, धोनी नाम का एक झरना है। कोई भी आसानी से वहां नहीं पहुंच सकता। रास्ता मुश्किल है। गाइड चाहिए। तीन घंटे चलो और फिर वह दिखाई देता है। और जब वह दिखाई देता है? ऊपर से जितना शांत हो सकता है। अंदर से आग। ऊपर से चिकना, लेकिन पास जाओ तो पता चलता है कि वह कितना ताकतवर है।"

उन्होंने आगे लिखा, "केरल वन विभाग ने इसके बारे में एक नियम बनाया है—पानी शांत दिखता है। ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह नियम झरने के लिए था या नंबर 7 के लिए। केरल में यह जगह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के पैदा होने से भी बहुत पहले से है। जैसे कुदरत को पहले से पता था। कोई आएगा। यह बिल्कुल ऐसा ही होगा। वह इसे ठीक ऐसे ही पाएगा, एक मुश्किल रास्ते के बाद, सबसे अनजान जगह पर। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं, तो इसे भूलना मुश्किल होता है। जन्मदिन मुबारक एमएस धोनी, हमेशा खुश रहो।"

धोनी और सहवाग एक साथ लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेले हैं, और तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए यादगार सफलता हासिल की है।

धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 का खिताब जीता था। दोनों खिताबों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर वीरेंद्र सहवाग की अहम भूमिका रही थी।

भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी ने 2004 से 2019 के बीच टीम इंडिया के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मैच खेले। टेस्ट में 6 शतक सहित 4,876 रन, वनडे में 10 शतक और 73 अर्धशतक की मदद से 10,773 रन और टी20 में 23 अर्धशतक की मदद से 1,617 रन उनके नाम दर्ज हैं। इसके अलावा, टेस्ट में 38 स्टंप और 256 कैच, वनडे में 123 स्टंप और 321 कैच और टी20 में 34 स्टंप और 57 कैच धोनी के नाम दर्ज हैं।

--आईएएनएस

पीएके