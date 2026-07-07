वैभव को विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा: पठान

नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी का असली टेस्ट अब शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 साल के इस खिलाड़ी को उन तकनीकी योजनाओं के लिए तैयार रहना होगा जो विरोधी गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे।

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इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 से पहले पठान ने जियो हॉटस्टार पर कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि वह एक खास प्रतिभा हैं। लेकिन, उन्हें यह पक्का करना होगा कि वह उन योजनाओं के लिए तैयार रहे जो गेंदबाज उनके खिलाफ बनाएंगे। पहले मैच की तरह, अगर आप इंग्लैंड में स्पिनर्स के खिलाफ खेलना चाहते हैं, तो यह बुरा विकल्प नहीं है क्योंकि वहां गेंद ज्यादा टर्न नहीं होती है। आपको अपना संतुलन बनाए रखना होगा और गेंद से बहुत दूर नहीं जाना होगा।"

पठान ने कहा, "वह निराश होगा कि वह 10 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन पर आउट हो गया, इसलिए स्ट्राइक रेट के मामले में भी, वह अपने लिए तय मानक से थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वह अपना नैचुरल गेम खेलने से पीछे नहीं हटा। एक 15 साल के लड़के का इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना न सिर्फ भारतीय टीम के लिए उस मैच से सबसे बड़ी सीख है, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। वह यह कहकर युवा लड़कों और लड़कियों की एक पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है, ‘अगर मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं’।"

आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम करने वाले वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज के दौरान डेब्यू का मौका नहीं मिला था। इंग्लैंड सीरीज के पहले टी20 में भी उन्हें अपना करियर शुरू करने का मौका नहीं मिला था। यह मैच बारिश की वजह से धुल गया था। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव को डेब्यू का मौका मिला था। अपनी पहली पारी में वैभव ने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए थे।

--आईएएनएस

पीएके