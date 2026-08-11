केरल: जी.वी. राजा स्टेडियम के पुननिर्माण पर 100 करोड़ खर्च करने की योजना

तिरुवनंतपुरम, 11 अगस्त (आईएएनएस)। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक जी.वी. राजा स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक आयोजन की मेजबानी करने लायक बनाने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी केरल विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं।

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सुरेश गोपी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "अधिकारियों के साथ बातचीत हो चुकी है और अब स्टेडियम के प्रस्तावित बड़े बदलाव को आकार देने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिसका मालिकाना हक और संचालन केरल विश्वविद्यालय के पास है।"

तिरुवनंतपुरम में लंबे समय से रहने वाले गोपी ने केरल विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर डॉ. मोहनन कुन्नुमल के साथ स्टेडियम का दौरा किया। बैठक में विश्वविद्यालय सिंडिकेट के वित्तीय सदस्य आर.एस. शशिकुमार भी मौजूद थे।

शशिकुमार ने आईएएनएस को बताया, "गोपी ने बताया कि केंद्र सरकार जी.वी. राजा स्टेडियम को नया बनाने और इसे ओलंपिक के लिए उपयुक्त बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये दे सकती है। केरल विश्वविद्यालय जल्द ही स्टेडियम के बड़े बदलाव के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेगी। गोपी के भी बहुत सकारात्मक होने से, हमें उम्मीद है कि इस स्टेडियम को एक विश्व-स्तरीय खेल केंद्र में बदल दिया जाएगा।"

यह प्रस्तावित बदलाव 2036 के समर ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत की बोली के बाद आया है। भारत सरकार ओलंपिक 2026 की मेजबानी गुजरात के अहमदाबाद शहर में करना चाहती है। भारत ने गेम्स की मेजबानी के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2029 के बीच मेजबान चुन सकती है।

जी.वी. राजा स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम, को एक बड़ा इंटरनेशनल एथलेटिक्स वेन्यू दे सकता है। जी.वी. राजा स्टेडियम ने पहले एक अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी की है। इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे नजरअंदाज किया गया है। स्टेडियम का सिंथेटिक ट्रैक और दूसरी सुविधाएं खराब हालत में हैं। विश्वविद्यालय से अगले कदम के तौर पर एक विस्तृत रिपोर्ट और मास्टर प्लान तैयार करने की उम्मीद है। यह विकास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टेडियम, जो 1937 में बना था।

जी.वी. राजा स्टेडियम का नाम कर्नल गोदावर्मा राजा के नाम पर रखा गया है। उन्हें केरल के खेल अभियान का मार्गदर्शक माना जाता है।

--आईएएनएस

पीएके