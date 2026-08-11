ईटीपीएल प्रवासी भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका: जोंटी रोड्स

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग के पहले सीजन का आगाज 26 अगस्त से हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और अपनी बेहतरीन फिल्डिंग के लिए मशहूर रहे जोंटी रोड्स और बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने इस लीग को क्रिकेटरों के लिए बेहतरीन और रोमांचक मौका बताया है।

मीडिया से बात करते हुए रोड्स ने कहा, "यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) 26 अगस्त से शुरू हो रही है। यह बस आने ही वाली है। रॉटरडैम डॉकर्स एक फ्रेंचाइजी हैं, जो छह टीमों में से एक है। हम यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं कि हम यूरोपियन क्रिकेट को कहां ले जा सकते हैं, और आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही शानदार मौका है। यह लगभग आखिरी जगह है जहां क्रिकेट पूरी दुनिया में आश्चर्यजनक रूप से खेला जाता है। मुझे पता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में हमें ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि यह वास्तव में यूरोप में नहीं खेला जाता है, लेकिन यहां क्रिकेट का फैलाव है।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो करता है, वह ग्रासरूट क्रिकेट को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि यह युवा खिलाड़ियों को अपनी स्किल्स दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। इसके बिना, वे काफी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मुझे लगता है कि उस नजरिए से, एक फ्रेंचाइजी के तौर पर, हमारा दक्षिण अफ्रीका से एक मजबूत कनेक्शन है, मालिकाना हक के जरिए, निवेश के जरिए हमारा भारत से एक मजबूत कनेक्शन है।"

जोंटी रोड्स ने कहा, "मुझे लगता है कि यह सिर्फ युवा खिलाड़ियों के सीखने के बारे में नहीं है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां जिस पल आपको लगता है कि आपने इसे नियंत्रित कर लिया है, आपको एहसास होता है कि आपने इसे नियंत्रित नहीं किया है। मुझे लगता है कि हम सभी सीनियर खिलाड़ियों के तौर पर, युवा खिलाड़ियों के तौर पर एक ऐसी स्थिति में हैं, यह एक ब्रांड है। नई फ्रेंचाइजी, यह यूरोप में एक बिल्कुल नया टूर्नामेंट है। हर कोई लगभग एक ही स्तर पर है। हम, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स के तौर पर, इंटरनेशनल कोच के तौर पर, हमें युवा यूरोपियन खिलाड़ियों की जरूरत होगी।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो भारत में पैदा हुए हैं और अब दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस नजरिए से, हम सच में बहुत उत्साहित हैं। ड्राफ्ट में हमारा पहला पिक, जय, वह है जो भारत के खिलाफ मैदान में उतरा, और उसने भारत को ऑल आउट कर दिया और आयरलैंड को वहां टी20 सीरीज में जबरदस्त जीत दिलाई। मुझे लगता है, इस नजरिए से, यह सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के बारे में नहीं है, बल्कि यूरोप में बहुत सारे भारतीय प्रवासी हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये युवा खिलाड़ी इस मौके का सच में मजा लेंगे।"

बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने कहा, "मुझे लगता है कि इस लीग में मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक मौका है। मैं इस लीग का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इसे आईसीसी से मान्यता मिली है। उन्होंने हमें अगस्त-सितंबर का समय दिया है और जब मेरे पास जोंटी, फाफ, हेनरिक क्लासेन जैसे को-ओनर और पार्टनर होते हैं, तो यह और भी खास हो जाता है। मुझे कोई भी खेल पसंद है। क्रिकेट, बेशक, भारतीय खेलों का राजा है। इसलिए क्रिकेट का हिस्सा बनना एक बड़ा सम्मान है और सही पार्टनर होना भी बहुत जरूरी है।"

--आईएएनएस

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