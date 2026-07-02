कनाडा ओपन: चोट के कारण श्रीकांत बाहर, भारत के 9 में से 7 सिंगल्स खिलाड़ियों की हार

ओंटारियो, 2 जुलाई (आईएएनएस)। कनाडा ओपन 2026 में गुरुवार का दिन भारत के लिए मुश्किलों से भरा रहा। मार्खम पैन एम सेंटर में भारत के नौ में से सात सिंगल्स खिलाड़ी बाहर हो गए। इनमें पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 किदांबी श्रीकांत भी शामिल थे, जिन्हें चोट के कारण बीच में ही मैच छोड़ना पड़ा।

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मेंस सिंगल्स के एक अहम मुकाबले में मलेशिया के ली जी जिया का सामना करते हुए, श्रीकांत को पहले गेम में 11-10 से पीछे रहने के दौरान चोट के कारण मैच से हटना पड़ा। इस तरह, कड़े मुकाबले की उम्मीद वाला यह मैच अचानक खत्म हो गया। इस नतीजे के साथ ही श्रीकांत के खिलाफ ली की 'हेड-टू-हेड' बढ़त 6-3 हो गई।

श्रीकांत के बाहर होने के बाद सनीथ दयानंद और शंकर सुब्रमण्यन भी अपने पहले दौर के मुकाबलों में हारकर बाहर हो गए। इसी के साथ मेंस सिंगल्स में भारत की उम्मीदें धूमिल हो गईं।

जापान के तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी युदाई ओकिमोटो ने सनीथ के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखते हुए सीधे गेम में 21-7, 21-11 से शानदार जीत हासिल की।

वहीं, शंकर सुब्रमण्यन ने साउथ कोरिया के यू ताए-बिन के खिलाफ पहला गेम जीतकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे अपनी लय बरकरार नहीं रख सके और आखिरकार तीन गेम के मुकाबले में 21-19, 15-21, 15-21 से हार गए।

विमेंस सिंगल्स में भारत की तान्या हेमनाथ और आकर्षी कश्यप ने शानदार जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। तान्या ने यूएसए की दिशा गुप्ता को 21-16, 21-18 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली, जहां उनका सामना जापान की रिको गुंजी से होगा।

वहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आकर्षी कश्यप ने भी फ्रांस की अन्ना टैट्रानोवा को 21-14, 21-12 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश किया। अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए उनका मुकाबला अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बेइवेन झांग से होगा।

भारत की विमेंस सिंगल्स की बाकी चुनौतियां पहले ही दिन खत्म हो गई। टूर्नामेंट में भारत की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली विमेंस सिंगल्स खिलाड़ी, वर्ल्ड नंबर 33 देविका सिहाग को सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा, जबकि श्रियांशी वालिसेट्टी भी बिना कोई गेम जीते बाहर हो गईं।

रक्षिता रामराज ने कनाडा की रेचल चैन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन पहला गेम जीतने के बाद बढ़त गंवाकर 21-15, 14-21, 15-21 से हार गईं।

अनमोल खरब ने टॉप सीड मिशेल ली के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। उन्होंने मैच प्वाइंट बचाने के बाद वापसी करते हुए दूसरा गेम जीता, लेकिन आखिर में कनाडाई खिलाड़ी ने 21-6, 24-26, 21-13 से जीत हासिल करते हुए भारतीय टीनएजर की चुनौती खत्म कर दी।

सिंगल्स मुकाबले तेज होने से पहले ही भारत की एकमात्र पुरुष डबल्स जोड़ी भी बाहर हो गई थी। अच्युतादित्य राव डोड्डावरपु और अर्जुन रेड्डी पोचाना बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गए।

--आईएएनएस

आरएसजी