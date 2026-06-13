केन विलियमसन के संन्यास के बाद विल यंग को न्यूजीलैंड टेस्ट टीम में जगह मिली

लंदन, 13 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी 2 मैचों के लिए टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज विल यंग को टीम में जगह दी है। यंग को केन विलियमसन की जगह टीम में जगह दी गई है। विलियमसन ने शुक्रवार को अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। यंग 14 जून को इंग्लैंड पहुंचेंगे और 17 जून से शुरू होने वाले द ओवल में दूसरे टेस्ट से पहले टीम में शामिल होंगे।

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यंग की वापसी उनके लिए एक नया मौका है। पिछले कुछ वर्षों में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद रिजर्व बल्लेबाज होने के बावजूद उन्हें शुरू में इंग्लैंड दौरे के लिए नजरअंदाज किया गया था। दिसंबर 2020 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद से, उन्होंने 23 मैच खेले हैं।

चयन के लिए यंग का सबसे मजबूत दावा उनका शानदार प्रदर्शन है। दाएं हाथ के इस खिलाड़ी का सबसे यादगार योगदान 2024 में न्यूजीलैंड की भारत पर ऐतिहासिक 3-0 की टेस्ट सीरीज स्वीप के दौरान आया था। विलियमसन की गैरमौजूदगी में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए, यंग ने मुश्किल हालात में अच्छा प्रदर्शन किया, छह पारियों में 244 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था।

अच्छी स्पिन को संभालने और बल्लेबाजी क्रम में एक अहम जगह बनाने की उनकी काबिलियत उन्हें विलियमसन के जाने के बाद न्यूजीलैंड की लाइनअप को मजबूत करने के लिए एक स्वाभाविक उम्मीदवार बनाती है।

यंग ने दिसंबर 2025 के बाद से कोई टेस्ट नहीं खेला है, लेकिन चयनकर्ताओं को उम्मीद होगी कि उनका अनुभव टीम के काम आएगा।

न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मुकाबला बनाए रखना चाहता है, ऐसे में यंग के पास बेहतर प्रदर्शन करने और खुद को टीम में स्थापित करने का मौका है। 33 साल के विल यंग ने 23 टेस्ट मैचों की 41 पारियों में 11 अर्धशतक लगाते हुए 1,215 रन बनाए हैं।

--आईएएनएस

पीएके