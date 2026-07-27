कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: अंकुश 80 किग्रा मुक्केबाजी के क्वार्टरफाइनल में पहुंचे

ग्लासगो, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के अंकुश कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने से एक कदम दूर हैं। उन्होंने पुरुषों की 80 किग्रा बॉक्सिंग क्वार्टरफाइनल में बिना किसी विरोध के जीत हासिल की, जबकि उनके हमवतन सचिन ने भी ग्लासगो 2026 में पुरुषों की 60 किग्रा इवेंट के आखिरी आठ में शानदार जीत के साथ अपनी जगह पक्की कर ली।
अंकुश, जिन्होंने 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में रजत जीता था, ने सोमवार को राउंड ऑफ 16 में एंटीगुआ और बारबुडा के जलान को अंक के आधार पर 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय बॉक्सर ने शुरू से आखिर तक मैच पर नियंत्रण बनाए रखा, तीनों राउंड जीते, और पांचों जजों में से हर एक से परफेक्ट 10 स्कोर हासिल किए, इस तरह एक बड़ी जीत हासिल की।
अंकुश अपनी जीत की वजह से क्वार्टरफाइनल में पहुंच गए हैं। अगर वह अपना अगला मैच जीत लेते हैं, तो उनका पदक पक्का हो जाएगा।
सचिन इससे पहले इंग्लैंड के विलियम हेविट के खिलाफ 4-1 के निर्णय से जीतकर पुरुषों के 60 किग्रा इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे।
सचिन ने रिंग में शानदार स्किल्स दिखाईं, शार्प कॉम्बिनेशन लगाए और शानदार रणनीतिक कौशल दिखाया और तीन राउंड में अपने विपक्षी को हराकर शानदार जीत हासिल की। कजाकिस्तान, कनाडा, मैक्सिको और मोरक्को के निर्णायकों ने मैच में भारतीय बॉक्सर के लिए 29-27 का स्कोर दिया, जबकि तुर्की के जज ने हेविट के लिए 29-27 का स्कोर दिया।
बेशक, सचिन का एक पॉइंट मैच के दौरान चला गया, लेकिन इससे नतीजे पर बहुत कम फर्क पड़ा क्योंकि उसने हमेशा साफ पंच मारे, पेस सेट की और आक्रामक खेल के साथ ही नियंत्रण भी बनाए रखा।
अंकुश और सचिन दोनों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। एक जीत के बाद दोनों का पदक का तय हो जाएगा।