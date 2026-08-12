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खेल

कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप : तीसरे दिन भारत की झोली में आए 3 गोल्ड, कुल मेडल की संख्या 29

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कॉमनवेल्थ

लागोस (नाइजीरिया) 12 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय फेंसिंग टीम ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर व्यक्तिगत इवेंट्स में तीन गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता।

सीनियर महिला फॉइल, सीनियर पुरुष एपि (ईपीईई) और सीनियर पुरुष सेबर इवेंट्स में दबदबा बनाते हुए टीम इंडिया के तीसरे दिन के शानदार प्रदर्शन से देश के कुल मेडल की संख्या 29 हो गई है, जिसमें 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।

भारत ने सीनियर महिला फॉइल कैटेगरी में शानदार शुरुआत करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। कनागलक्ष्मी ने सटीक और नियंत्रित खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि उनकी साथी जॉयस अशिता ने सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने इंग्लैंड की जॉर्जिया ग्रीन और एमिली गुडचाइल्ड को पीछे छोड़ते हुए पोडियम पर शीर्ष दो स्थान हासिल किए।

सीनियर पुरुष एपि इवेंट में भी सफलता का सिलसिला जारी रहा, जहां राजेंद्रन शांतिमोली शेरजिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दिन का दूसरा गोल्ड मेडल जीता। शेरजिन ने साउथ अफ्रीका के क्रूगर पीटर को हराया, जिन्हें सिल्वर मेडल मिला, जबकि वेल्स के बर्कहार्ट मार्क और साउथ अफ्रीका के लोसेव्स्की सर्गेई ने ब्रॉन्ज मेडल साझा किया।

सीनियर पुरुष सेबर इवेंट में सिंह करण सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के शिम यूंगी के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर भारत के लिए दिन का तीसरा गोल्ड मेडल जीता, जबकि शिम यूंगी को सिल्वर मेडल मिला। टीम के साथी कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने नाइजीरिया के अकिन्योसोये ओलुवाफोलायेमी के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के मेडल की संख्या में और इजाफा किया।

भारतीय टीम अब फॉइल, एपि और सेबर इवेंट्स के फाइनल मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शुरुआती तीन दिनों में जीते गए 29 मेडलों के उत्साह को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया लागोस में अपना दबदबा बनाए रखने और शानदार तरीके से अभियान का समापन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

--आईएएनएस

एसएम/एबीएम