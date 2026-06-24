कैब ने अशोक डिंडा को 'विजन 2028' प्रोग्राम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच बनाया

कोलकाता, 24 जून (आईएएनएस)। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (कैब) ने बुधवार को अशोक डिंडा और उत्पल चटर्जी को अपने बड़े 'विजन 2028' प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नियुक्ति किया। कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2026 में होने वाली है।

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कैब की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, "क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने बुधवार को जुलाई 2026 से शुरू होने वाले विजन 2028 प्रोग्राम में बंगाल के दो बड़े क्रिकेटरों, उत्पल चटर्जी और अशोक डिंडा को शामिल करने की घोषणा की। डिंडा को विजन 2028 का हेड (प्रमुख) और तेज गेंदबाजी कोच बनाया गया है। मिस्टर चटर्जी को विजन 2028 के लिए स्पिन गेंदबाजी कोच बनाया गया है।"

'विजन 2028' को बंगाल में क्रिकेट की प्रतिभा को पहचानने और आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े ब्लूप्रिंट के तौर पर डिजाइन किया गया है। संरचनात्मक विकास के लिए राज्य क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ने पूरे कोचिंग कोर को इस पहल में शामिल कर लिया है।

चटर्जी ने 1995 में भारत के लिए तीन वनडे खेले। उसके उन्होंने 2008/09 सीजन में बंगाल के हेड कोच के तौर पर भी काम किया। वहीं, डिंडा ने 2009 से 2013 तक भारत के लिए 13 वनडे और 9 टी20 खेले। डिंडा पश्चिम बंगाल सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), वस्त्र और कृषि राज्य मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं।

कैब के मुताबिक, सभी बड़े राज्य प्रतिनिधि स्क्वॉड के सहायक कोच के साथ हेड कोच—जिसमें अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23, और सीनियर पुरुष और महिला बंगाल टीमें शामिल हैं—को विजन प्रोग्राम के दायरे में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।

यह फैसला डेवलपमेंट कैब अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष नीतीश रंजन दत्ता और ट्रेजरर संजय दास की ईडन गार्डन्स में जिला खेल एसोसिएशन के सचिव और प्रतिनिधि के साथ बैठक के बाद हुआ है। बैठक में पुरुषों और महिलाओं की बंगाल टी20 लीग के पूरा होने के बाद आने वाले 2026-27 स्थानीय सीजन के लिए रोड मैप तैयार किया गया।

--आईएएनएस

पीएके