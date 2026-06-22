झारखंड प्रीमियर लीग: छोटा नागपुर रॉयल्स ने बनाई सेमीफाइनल में जगह, जमशेदपुर स्टीलर्स को 85 रनों से हराया

रांची, 22 जून (आईएएनएस)। छोटा नागपुर रॉयल्स ने झारखंड प्रीमियर लीग 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। रविवार को खेले गए टूर्नामेंट के 23वें मुकाबले में छोटा नागपुर ने एकतरफा मुकाबले में जमशेदपुर स्टीलर्स को 85 रनों से हराया।

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छोटा नागपुर रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 211 रन लगाए। टीम को विराट सिंह और नाजिम सिद्दीकी ने शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 8.5 ओवर में 88 रन जोड़े। सिद्दीकी ने सिर्फ 32 गेंदों का सामना करते हुए 54 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में सिद्दीकी ने 10 चौके और एक छक्का लगाया।

वहीं, श्रेष्ठ सागर ने 20 गेंदों में 25 रन बनाए। हालांकि, चंदन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और एक रन बनाकर पवेलियन लौटे। एक छोर से कप्तान विराट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और उन्होंने 58 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से 106 रनों की लाजवाब पारी खेली। गेंदबाजी में जमशेदपुर स्टीलर्स की ओर से हर्ष राणा, अमन कुमार और प्रतीक रंजन ने एक-एक विकेट चटकाया।

212 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जमशेदपुर स्टीलर्स की पूरी टीम सिर्फ 126 रन बनाकर सिमट गई। टीम की ओर से सर्वाधिक 46 रन हर्ष राणा ने बनाए, जबकि शक्ति सिंह ने 22 रनों का योगदान दिया। छोटा नागपुर की ओर से गेंदबाजी में राहुल रजक ने सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं, दिपांशु और दुर्गेश ने दो-दो विकेट निकाले।

वहीं, दिन के दूसरे मुकाबले में धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 9 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए धनबाद डायमंड्स की पूरी टीम सिर्फ 106 रन बनाकर ऑलआउट हुई। टीम की ओर से सर्वाधिक 32 रन राम शरण ने बनाए, जबकि विकास विशाल ने 26 रनों का योगदान दिया। गेंदबाजी में संजीत शर्मा ने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 4 विकेट झटके, तो अनमोल राज ने भी 4 विकेट चटकाए।

संथाल स्ट्राइकर्स ने 107 रनों के लक्ष्य को सिर्फ एक विकेट खोकर 11.5 ओवर में हासिल कर लिया। टीम की तरफ से कुमार सूरज ने 34 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाए, जबकि विभूर पांडे 32 रन बनाकर नाबाद रहे। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला जमशेदपुर स्टीलर्स और टेबल में टॉप पर रहने वाली कोयलांचल सुपर किंग्स से होगा। वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत रांची टाइटन्स से होगी।

--आईएएनएस

एसएम/एएस