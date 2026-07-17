जयडेन लेनोक्स की शानदार गेंदबाजी, न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया

गुयाना, 17 जुलाई (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। प्रोविडेंस स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम 140 रन बनाकर ऑलआउट हुई। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 141 रनों के लक्ष्य को 39.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

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इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। विल यंग 23 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे, तो हेनरी निकोल्स भी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 24 रन बनाकर आउट हुए।

मार्क चैपमैन सिर्फ 7 रन ही बना सके, जबकि डेरिल मिचेल ने 28 रनों का योगदान दिया। 89 के स्कोर पर 4 विकेट गिरने के बाद टॉम लाथम और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने मोर्चा संभाला और 52 रनों की अटूट साझेदारी निभाते हुए टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। लाथम 53 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि फॉक्सक्रॉफ्ट ने 22 रन बनाए।

इससे पहले, वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का प्रदर्शन लगातार दूसरे मुकाबले में निराशाजनक रहा और टीम महज 140 रनों पर ढेर हुई। जॉन कैंपबेल 6 रन बनाने के बाद रिटायर्ड आउट हुए, जबकि अकीम ऑगस्टे अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 26 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बने। कप्तान शाई होप का बल्ला भी खामोश रहा और वह सिर्फ 8 रन ही बना सके। शेरफेन रदरफोर्ड 4 रन बनाकर मिचेल सैंटनर की गेंद पर नाथन स्मिथ को कैच देकर पवेलियन लौटे।

कीसी कार्टी ने 6 चौकों की मदद से 48 रनों का योगदान दिया। शिमरोन हेटमायर 28 गेंदों में 26 रन बनाने के बाद आउट हुए। कीमो पॉल 4 रन ही बना सके, तो गुडाकेश मोती बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। खैरी पीयर (4 रन) और अल्जारी जोसेफ (7 रन) भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में जयडेन लोनोक्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 52 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं, मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने दो-दो विकेट निकाले। जैकब डफी की झोली में एक विकेट आया।

--आईएएनएस

एसएम/एएस