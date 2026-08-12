जादरान-अटल की शतकीय पारी, अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ बनाया वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर

बेलफास्ट, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 343 रन लगाए।

यह अफगानिस्तान का वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा टोटल भी है। टीम ने 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट गंवाकर बनाए 339 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रहमानुल्लाह गुरबाज बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 12 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, इसके बाद इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल ने मोर्चा संभाला और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 220 गेंदों में 231 रनों की शानदार साझेदारी निभाई। यह अफगानिस्तान की ओर से की गई दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

जादरान बेहतरीन लय में नजर आए और उन्होंने शतकीय पारी खेलते हुए 118 गेंदों में 107 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 11 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं, अटल ने 17 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 गेंदों में 143 रनों की लाजवाब पारी खेली। जादरान और अटल के आगे आयरलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए। दरविश रसूली अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 14 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, उमरजई ने 12 गेंदों में 15 रन बनाए।

राशिद खान ने 10 गेंदों में 11 रनों का योगदान दिया। वहीं, हशमतुल्लाह शाहिदी 7 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान रहमत शाह बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 2 रन बनाकर आउट हुए। गजनफर अपना खाता तक नहीं खोल सके। गेंदबाजी में आयरलैंड की ओर से बायरन मैकडोनो ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि मार्क रिचर्ड एडायर और गेविन होए ने दो-दो विकेट निकाले। अफगानिस्तान ने आखिरी दो ओवरों में 3 विकेट गंवाए, जिसके चलते टीम 350 का आंकड़ा पार करने से चूक गई।

--आईएएनएस

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