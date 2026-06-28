जीत की दौड़ में अक्षय भाटिया, होवलैंड ने 'ट्रैवलर्स चैंपियनशिप' में मामूली बढ़त बनाई

क्रॉमवेल (कनेक्टिकट), 28 जून (आईएएनएस)। अक्षय भाटिया ने 'ट्रैवलर्स चैंपियनशिप' के तीन राउंड के बाद लीडिंग ग्रुप में बने रहकर इस सीजन में अपना दूसरा पीजीए टूर खिताब जीतने की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि भारतीय मूल के स्टार खिलाड़ी रविवार को होने वाले फाइनल राउंड में एक और ट्रॉफी जीतने के अच्छे मौके के साथ शुरुआत करेंगे।

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भाटिया ने दूसरे राउंड में शानदार 62 का स्कोर बनाने के बाद, संयमित खेल दिखाते हुए तीन-अंडर 67 का स्कोर किया और 15-अंडर-पार 195 पर पहुंच गए। इसके साथ ही वे टीपीसी रिवर हाइलैंड्स में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। हालांकि, वे नॉर्वे के विक्टर होवलैंड से पांच शॉट पीछे हैं, लेकिन 23 वर्षीय खिलाड़ी ने इस हफ्ते दिखा दिया है कि टूर के सबसे 'बर्डी-फ्रेंडली' ले-आउट में से एक पर कम स्कोर बनाना मुमकिन है।

होवलैंड ने छह-अंडर 64 के स्कोर के साथ 20-अंडर पर बढ़त बना ली और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी स्कॉटी शेफलर से एक स्ट्रोक आगे निकल गए। अब फाइनल दिन एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। भाटिया पैट्रिक कैंटले के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं, जबकि मौजूदा यूएस ओपन चैंपियन विन्धम क्लार्क और इंग्लैंड के मैट फिट्जपैट्रिक समेत कई दावेदार भी जीत की दौड़ में बने हुए हैं।

भाटिया के लिए शनिवार का दिन शानदार खेल के बजाय अनुशासन की मांग कर रहा था। शुक्रवार को 62 के स्कोर के दौरान नौ बर्डी लगाकर सभी को प्रभावित करने के बाद, उन्होंने एक और ठोस प्रदर्शन किया। उन्होंने शुरुआती 9 होल्स (आउटवर्ड नाइन) में चार बर्डी हासिल कीं, जबकि बाद के नौ होल्स (बैक नाइन) में मिला-जुला प्रदर्शन रहा, जिसमें एक और बर्डी और दो बोगी शामिल थीं और कुल स्कोर 67 रहा। इस स्थिर प्रदर्शन ने सुनिश्चित किया कि होवलैंड और शेफलर के आगे होने के बावजूद वे मजबूती से मुकाबले में बने रहे।

भारतीय मूल के इस अमेरिकी खिलाड़ी का सीजन पहले ही यादगार रहा है, जिसमें 'अर्नोल्ड पामर इनविटेशनल' में मिली जीत खास रही है। इस हफ्ते एक और शानदार प्रदर्शन पीजीए टूर के बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच उनकी स्थिति को और मजबूत करेगा और उनके पहले से ही प्रभावशाली अभियान को और बेहतर बनाएगा।

भारतीय मूल के अन्य खिलाड़ियों में, एरॉन राय ने अपना लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए तीन-अंडर 67 का स्कोर किया और 10-अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर पहुंच गए।

इस बीच, हीरो-स्पॉन्सर्ड साहित थीगाला ने पहले राउंड में 74 के स्कोर के बाद वापसी जारी रखी। लगातार दूसरे राउंड में 67 के स्कोर के साथ वे कुल मिलाकर 'टू-अंडर' पर और संयुक्त रूप से 62वें स्थान पर पहुंच गए, हालांकि वे लीडरबोर्ड पर अभी भी काफी पीछे हैं।

तीसरे राउंड में खिताब के लिए मुकाबला और कड़ा हो गया है, क्योंकि होवलैंड और शेफलर के बीच दिन भर कड़ी टक्कर चलती रही। शेफलर से दो स्ट्रोक पीछे से शुरुआत करते हुए, होवलैंड ने अपने पहले चार में से तीन होल्स पर बर्डी बनाकर जल्द ही इस अंतर को खत्म कर दिया। राउंड के ज्यादातर समय दोनों खिलाड़ी बराबरी पर रहे, लेकिन फिर 14वें होल पर शेफलर ने शानदार वेज अप्रोच शॉट से गेंद को होल से दो फीट की दूरी पर पहुंचाकर कुछ समय के लिए अकेले बढ़त बना ली।

निर्णायक पल आखिरी होल पर आया। होवलैंड ने शांति से छह फीट का बर्डी पट लगाकर 64 के स्कोर के साथ राउंड खत्म किया और '20-अंडर-पार 190' का स्कोर हासिल किया। कुछ ही देर बाद, शेफलर को दिन की अपनी एकमात्र गलती का सामना करना पड़ा; फ्रिंज से तीन-पट करने के कारण उन्हें बोगी मिली, जिससे 67 के स्कोर के बाद वे '19-अंडर' पर आ गए।

कैंटले ने भी शानदार 'सिक्स-अंडर 64' के स्कोर के साथ अपनी चुनौती को मजबूत किया और भाटिया के साथ '15-अंडर' पर बराबरी कर ली। आठ बार के पीजीए टूर विजेता का टीपीसी रिवर हाइलैंड्स में शानदार रिकॉर्ड रहा है; उन्होंने ट्रैवलर्स चैंपियनशिप में लगातार आठ बार संयुक्त-15वें या उससे बेहतर स्थान हासिल किया है। पांच खिलाड़ी '13-अंडर' के स्कोर पर उनसे दो स्ट्रोक पीछे हैं, जिससे आखिरी दिन चैंपियनशिप का मुकाबला खुला हुआ है।

होवलैंड अपने आठवें पीजीए टूर खिताब और ट्रैवलर्स चैंपियनशिप में अपनी पहली जीत की कोशिश करेंगे। 54 होल्स के बाद बढ़त बनाने पर उनका रिकॉर्ड उत्साहजनक रहा है; उन्होंने ऐसे पिछले पांच मौकों में से चार को जीत में बदला है।

हालांकि, शेफलर अभी भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी इस सीजन में अपने दूसरे खिताब की तलाश में हैं और जानते हैं कि नॉर्वेजियन खिलाड़ी से आगे निकलने के लिए एक और कम स्कोर वाला राउंड काफी हो सकता है, लेकिन भाटिया को भी कम नहीं आंका जा सकता। दूसरे राउंड में उनके शानदार 62 के स्कोर ने बहुत कम स्कोर करने की उनकी क्षमता को दिखाया, खासकर ऐसे कोर्स पर जहां अक्सर कई बर्डीज एक साथ मिलती हैं।

--आईएएनएस

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