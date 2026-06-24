जीत के साथ न्यूजीलैंड-श्रीलंका की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। महिला टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग काफी रोमांचक हो चली है। मंगलवार को न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने जीत दर्ज करते हुए अंतिम चार में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है।

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न्यूजीलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 131 रन लगाए। हालांकि, कीवी टीम ने 132 रनों के लक्ष्य को 18.2 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इजी शार्प ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 62 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में शार्प ने 8 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं, ब्रुक हॉलिडे 38 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद रहीं। इस जीत के साथ ही अब न्यूजीलैंड के 4 मुकाबलों में चार प्वाइंट हो गए हैं और टीम ग्रुप बी की अंक तालिका में तीसरे नंबर पर काबिज है।

वहीं, श्रीलंका ने एकतरफा मुकाबले में मंगलवार को आयरलैंड को 9 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 5 विकेट खोकर 130 रन बनाए। वहीं, श्रीलंका ने कप्तान चमारी अटापट्टू की 61 गेंदों में खेली गई 106 रनों की नाबाद पारी के बूते 131 रनों के लक्ष्य को 15.3 ओवर में एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। श्रीलंका के भी चार मुकाबलों में 4 प्वाइंट हो गए हैं और वह ग्रुप बी में चौथे पायदान पर मौजूद है। इंग्लैंड 3 मुकाबलों में 6 प्वाइंट के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है। वहीं, वेस्टइंडीज के भी 6 प्वाइंट हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से इंग्लैंड अंक तालिका में वेस्टइंडीज से ऊपर है।

दूसरी ओर, ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत कायम है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 113 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 4 मुकाबलों में जीत दर्ज करने के साथ ऑस्ट्रेलिया 8 प्वाइंट के साथ ग्रुप ए की अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज है। वहीं, 3 मुकाबलों में 4 प्वाइंट के साथ भारतीय टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है। साउथ अफ्रीका के भी 3 मैच खेलने के बाद 4 प्वाइंट हैं, लेकिन वह नेट रन रेट के मामले में भारत से पीछे है। बांग्लादेश 4 प्वाइंट लेकर चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

एसएम/एएस