जूनियर विमेन नेशनल: राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड ने दर्ज की जीत

पुणे, 12 अगस्त (आईएएनएस)। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत बुधवार से हुई। पुणे के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में प्रतियोगिता के पहले दिन राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की टीमों ने अपने-अपने ग्रुप (डिविजन बी और सी) में जीत के साथ शानदार शुरुआत की।

हॉकी महाराष्ट्र की तरफ से आयोजित इस टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार रही, जिसमें डिविजन 'बी' और 'सी' दोनों में मैच खेले गए। शुरुआती मुकाबलों में कुछ शीर्ष टीमों ने जीत के साथ आगाज किया।

डिविजन 'बी' के पूल 'ए' मैच में हॉकी राजस्थान ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी को 7-3 से मात देकर मजबूत शुरुआत की। इसी तरह, डिविजन 'बी' के ही पूल 'बी' मैच में हॉकी उत्तराखंड ने गोअंस हॉकी पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की।

इसके बाद, डिविजन 'सी' के पूल 'बी' मैच में हॉकी जम्मू-कश्मीर ने हॉकी गुजरात को 4-1 से हराया।

डिविजन 'सी' के पूल 'ए' में, हॉकी राजस्थान ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी पर 7-3 की दमदार जीत के साथ शुरुआत की। हाफ-टाइम तक राजस्थान 3-1 से आगे था और दूसरे हाफ में भी उन्होंने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। महावर गायत्री ने 18वें और 58वें मिनट में दो गोल किए, जबकि रुचि गुप्ता ने भी 22वें और 47वें मिनट में दो गोल दागे।

कंवर पुष्पा ने 22वें और 42वें मिनट में गोल किए, जबकि लमोरिया शालिनी ने 37वें मिनट में एक और गोल किया। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी के लिए नंदनीबेन नंदूभाई दुल्सदा, रश्मि रायकवार और अंजलि ने एक-एक गोल किया।

डिविजन 'सी' के पूल 'बी' में, हॉकी जम्मू-कश्मीर ने हॉकी गुजरात पर 4-1 से जीत हासिल की। सोनाली देवी ने दूसरे ही मिनट में गोल करके खाता खोला, और फिर समीना अख्तर ने 27वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया।

इसके बाद किरण बिहारी ने 38वें और 54वें मिनट में दो पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर जीत सुनिश्चित की। गुजरात के लिए एकमात्र गोल जानवी बराई ने 51वें मिनट में किया। हाफ-टाइम ब्रेक तक जम्मू-कश्मीर 2-0 से आगे था।

हॉकी आंध्र प्रदेश और केरल हॉकी के बीच डिवीजन 'बी' पूल ए का मुकाबला आंध्र प्रदेश की 3-2 से रोमांचक जीत के साथ खत्म हुआ। आंध्र प्रदेश ने सातवें मिनट में श्रीविद्या तिरुमालासेट्टी के गोल से शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन 26वें मिनट में ज्योति जाक्सा ने केरल के लिए बराबरी का गोल किया।

श्रीविद्या ने 40वें मिनट में आंध्र प्रदेश की बढ़त फिर से हासिल की और फिर पुजारी मधुरिमा बाई ने 50वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। उसी मिनट में अभय ज्योति ए. एस ने केरल हॉकी के लिए एक गोल किया।

हॉकी मिजोरम ने डिवीजन 'बी' पूल ए के एक अन्य मैच में शानदार खेल दिखाते हुए असम हॉकी को 6-2 से हराया। मिजोरम हाफ-टाइम तक 2-1 से आगे था और ब्रेक के बाद भी उसने आक्रामक खेल जारी रखा। जोथनमावी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहीं, जिन्होंने 33वें, 52वें और 55वें मिनट में गोल करके हैट्रिक पूरी की।

लालतलानचुंगी, लोइसी लालतानपुई और अंजना जाक्सा ने भी गोल दागे। असम के लिए सुनीता रोमोनी ने 21वें और 40वें मिनट में गोल किए।

डिवीजन 'बी' पूल बी में, हॉकी उत्तराखंड ने गोअन्स हॉकी पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। राईन कहकशां अली और आरती ने पहले हाफ में गोल किए, जिससे उत्तराखंड ने ब्रेक तक 2-0 की बढ़त बना ली।

दूसरे हाफ में भी उत्तराखंड का दबदबा कायम रहा; राईन कहकशां अली ने 46वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया और उसके बाद आरती ने 50वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। दीक्षा ने 42वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से गोल करके स्कोरिंग पूरी की।

--आईएएनएस

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