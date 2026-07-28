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जूनियर और सब-जूनियर विमेंस नेशनल हॉकी: तीसरे दिन टॉप टीमों ने अपने-अपने मैच जीते

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 28, 2026, 06:11 PM
जूनियर और सब-जूनियर विमेंस नेशनल हॉकी: तीसरे दिन टॉप टीमों ने अपने-अपने मैच जीते

ग्वालियर, 28 जुलाई (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया सब-जूनियर विमेंस एकेडमी चैंपियनशिप 2026 (जोन ए और बी) और हॉकी इंडिया जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप 2026 (जोन ए और बी) के दौरान, सब-जूनियर प्रतियोगिता में खालसा स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी (कोलकाता) और राजा करण हॉकी एकेडमी ने जीत हासिल की, जबकि जूनियर प्रतियोगिता में भाई बहलो हॉकी एकेडमी (भगता) और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी विजयी रहीं।

मंगलवार को ग्वालियर सब-जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप 2026 (जोन ए और बी) के पूल बी में, खालसा स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी (कोलकाता) ने मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन को 7-0 से हराया। रितु और पूजा कुमारी शॉ ने दो-दो गोल दागे, जबकि गुंजन ने भी दो गोल किए। कोशिश खातून ने एक गोल करके स्कोर पूरा किया और खालसा स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी (कोलकाता) ने आसानी से जीत हासिल की।

पूल-बी के एक अन्य मैच में, राजा करण हॉकी एकेडमी ने आर के रॉय हॉकी एकेडमी पर 5-1 से जीत दर्ज की। तन्वी और रिया ने दो-दो गोल करके राजा करण हॉकी एकेडमी के शानदार प्रदर्शन की अगुवाई की, जबकि सोनिका ने भी गोल किया। आर के रॉय हॉकी एकेडमी के लिए एकमात्र गोल रिया कुमारी ने दागा।

जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप 2026 (जोन ए और बी) के पूल बी मुकाबले में, भाई बहलो हॉकी एकेडमी (भगता) ने वादिपट्टी राजा हॉकी एकेडमी को 10-0 से रौंदा। इस मैच में कप्तान दीपा उपाध्याय ने हैट्रिक लगाई, जबकि देविका ने दो गोल किए और भाई बहलो हॉकी एकेडमी (भगता) के दबदबे वाले प्रदर्शन की अगुवाई की। शेष गोल मुस्कान भारती, श्वेता कुमारी, जसकरणदीप कौर, मनरीत कौर और पुनिता ने किए, जिससे भाई बहलो हॉकी एकेडमी (भगता) ने आसानी से जीत हासिल की।

पूल-बी के एक अन्य मैच में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन को 14-0 से हराया। नौशीन नाज ने हैट्रिक लगाई, जबकि सुदीप्ता किंडो, कप्तान कनक पाल, तन्वी और शालिनी सिंह ने दो-दो गोल दागकर मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के शानदार प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। शेष गोल सुजाता जयंत, गुनगुन कौर, संजना मौर्य और स्नेहा दावड़े ने किए, जिससे मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने आसानी से जीत हासिल की।

--आईएएनएस

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