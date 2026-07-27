जूनियर महिला हॉकी एकेडमी: राउंडग्लास एकेडमी ने रचा इतिहास, दर्ज की 41-0 से सबसे बड़ी जीत

ग्वालियर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप 2026 में सोमवार को राउंडग्लास हॉकी एकेडमी ने इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेले गए 'पूल-सी' मुकाबले में राउंडग्लास हॉकी एकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी एकेडमी को रिकॉर्ड 41-0 से धूल चटाई। यह हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप के इतिहास में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत बन गई है।

Read More

प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुए अन्य मुकाबलों में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी सब-जूनियर प्रतियोगिता में विजयी रही, जबकि राजा करण हॉकी एकेडमी और प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी सोनीपत ने जूनियर प्रतियोगिता में जीत हासिल की। ​​ग्वालियर में 'चौथी हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप 2026 - जोन-ए और बी' और 'चौथी हॉकी इंडिया जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप 2026 - जोन ए और बी' जारी रहीं।

शुरुआत से ही राउंडग्लास हॉकी एकेडमी ने आक्रामक हॉकी का प्रदर्शन किया, विरोधी टीम को उनके ही हाफ में दबाए रखा और बेहतरीन फिनिशिंग दिखाई। टीम के लगातार आक्रामक दबाव का नतीजा यह हुआ कि पहले क्वार्टर के अंत तक वे 8-0 से आगे थे, और दूसरे क्वार्टर में 11 गोल करने के बाद हाफ-टाइम तक यह बढ़त तेजी से बढ़कर 19-0 हो गई।

टीम ने तीसरे क्वार्टर में 9 और गोल किए और आखिरी 15 मिनट में शानदार 13 गोल दागे, जिससे तमिलनाडु का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कोई गोल नहीं होने दिया।

गोलों की इस ऐतिहासिक बारिश में सलोनी का व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा; जिन्हें 12 गोल दागने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

सलोनी को कप्तान रश्मीन कौर और हरमनजोत कौर का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने अटैकिंग सर्कल में जबरदस्त खेल दिखाते हुए सात-सात गोल किए। रुखसाना लगातार खतरा बनी रहीं और इस ऐतिहासिक स्कोर में पांच गोल का योगदान दिया, जबकि हरमनप्रीत कौर ने चार गोल किए। इस शानदार आक्रामक प्रदर्शन को दीया (2) और मुस्कान गिल (2) के दो-दो गोल के साथ मजबूती दी। इनके अलावा, अंजलि (1) और महकदीप कौर (1) के गोलों ने मैच को और भी खास बना दिया। पूल-सी के एक और मैच में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने अनंतपुर स्पोर्ट्स एकेडमी को 15-0 से रौंदा।

मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की शानदार जीत में नम्मी गीताश्री ने छह गोल किए, जबकि भाविका ने पांच गोल दागे। शेष गोल ख्वाहिश परमार, चुटकी कुशवाहा, शीतल प्रजापति और जागृति यादव ने किए।

चौथी हॉकी इंडिया जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप 2026 - जोन ए और बी के पूल ए में, राजा करण हॉकी एकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी एकेडमी को 9-1 से हराया। कप्तान राखी ने पांच गोल किए, जबकि शबनम ने दो गोल दागे। पायल और शगुन ने भी राजा करण हॉकी एकेडमी के लिए गोल किए। तमिलनाडु हॉकी एकेडमी का एकमात्र गोल पूजा एस. ने किया। पूल ए में ही, प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी सोनीपत ने हॉकी फैमिली बड़खलसा एनसीआर हॉकी सोसाइटी को 47-0 से हराया।

कप्तान भव्य ने सर्वाधिक आठ गोल दागे, जबकि मंजिंदर ने छह गोल दागे। नैन्सी सरोहा, संजना और रितिका ने पांच-पांच गोल किए, जबकि हिमांशी, साक्षी, जैस्मीन देसवाल और माही ने तीन-तीन गोल किए। वंशिका, दीक्षा और प्रिया चौहान ने दो-दो गोल करके इस बड़ी जीत को पूरा किया।

--आईएएनएस

आरएसजी