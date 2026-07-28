जिनेदिन जिदान फ्रांस फुटबॉल टीम के हेड कोच बने

पेरिस, 28 जुलाई (आईएएनएस)। फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन (एफएफएफ) ने अगले चार सालों के लिए टीम के पूर्व कप्तान और अपने समय के दिग्गज फुटबॉलर रहे जिनेदिन जिदान को फ्रेंच फुटबॉल टीम का अगला नया हेड कोच बनाया है। जिदान का कार्यकाल फीफा विश्व कप 2030 तक होगा।

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एफएफएफ के अध्यक्ष फिलिप डायलो ने मंगलवार को कार्यकारी समिति की बैठक के बाद फेडरेशन फ्रैंकेइस डे फुटबॉल की खास तौर पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिदान को पेश किया। जिदान लेस ब्लेस के इतिहास में 18वें मैनेजर बने हैं।

जिदान ने फ्रांस के हेड कोच के रूप में डिडिएर डेसचैम्प्स की जगह ली। डेसचैम्प्स ने फीफा विश्व कप 2026 में सेमीफाइनल में फ्रांस को स्पेन से मिली हार के बाद हेड कोच का पद छोड़ दिया था।

एफएफएफ द्वारा साझा किए गए एक बयान में जिदान ने कहा, "मैंने अक्सर कहा है, फ्रेंच नेशनल टीम से बड़ा कुछ नहीं है। फ्रेंच नेशनल टीम का मैनेजर बनना खुशी और गर्व की बात है। यह एक जिम्मेदारी भी है। मैं अध्यक्ष फिलिप डायलो, कार्यकारी समिति और फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन को उनके भरोसे के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और डिडिएर और उनके स्टाफ की चौदह साल की सेवा को मानता हूं। आज मेरे सभी कोच के लिए भी मेरे मन में एक खास ख्याल है। कहने की जरूरत नहीं है, फ्रेंच नेशनल टीम के लिए मेरे बड़े सपने हैं।"

जिदान 1 अगस्त को आधिकारिक रूप से अपना पद संभालेंगे। वह 2026-2027 यूईएफए नेशंस लीग कैंपेन से टीम का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद वह यूरो 2028 क्वालीफायर, 2028-2029 नेशंस लीग और 2030 वर्ल्ड कप क्वालीफायर की देखरेख करेंगे।

54 साल के जिदान सितंबर की शुरुआत में अपने कोचिंग स्टाफ की घोषणा करेंगे।

नए हेड कोच के रूप में जिदान की नियुक्ति पर, एफएफएफ अध्यक्ष डायलो ने कहा, "जिदान की नियुक्ति फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन के लिए बहुत गर्व की बात है। यह लेस ब्लेस के इतिहास में एक लेजेंड की मुलाकात को दिखाता है, जो अपनी पीढ़ी के सबसे सम्मानित कोचों में से एक बन गए हैं। जिनेदिन जिदान का शानदार करियर, प्रतिभा, कड़ी मेहनत, विनम्रता और बेहतरीन काम पर बना है। फ्रेंच टीम भी इसी मूल्य पर चलती है।"

--आईएएनएस

पीएके