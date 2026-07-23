जिम्बाब्वे को लगा बड़ा झटका, भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए मिल्टन शुम्बा

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के आगाज से पहले जिम्बाब्वे को बड़ा झटका लगा है। टीम के बल्लेबाज मिल्टन शुम्बा हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।

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शुम्बा की जगह पर इनोसेंट काइया को जिम्बाब्वे टीम में बतौर रिप्लेसमेंट शामिल किया गया है। शुम्बा का मंगलवार को स्कैन हुआ था, जिसके बाद उनकी इंजरी की गंभीरता का पता लगा। बांग्लादेश के खिलाफ हुई टी-20 सीरीज में शुम्बा टीम का हिस्सा रहे थे और उन्होंने सभी मुकाबले खेले थे। उनकी साल 2022 के बाद टीम में वापसी हुई थी।

शुम्बा की जगह पर स्क्वॉड में शामिल किए गए इनोसेंट काइया ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जुलाई 2024 में भारत के खिलाफ हरारे के मैदान पर ही खेला था। वह जिम्बाब्वे की तरफ से अब तक 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 104 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 290 रन बनाए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में उन्होंने महज एक अर्धशतक लगाया है। काइया गुरुवार से शुरू हो रही टी20 सीरीज से पहले ही टीम से जुड़ गए हैं। सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच 26 जुलाई को खेला जाना है।

जिम्बाब्वे का प्रदर्शन हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार रहा था। टीम ने एकमात्र टेस्ट को एक पारी और 85 रनों से अपने नाम किया था। वहीं, वनडे सीरीज को टीम 2-1 से जीतने में सफल रही थी। हालांकि, टी20 सीरीज में जरूर टीम को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत और जिम्बाब्वे की आखिरी भिड़ंत टी20 विश्व कप 2026 के दौरान हुई थी, जहां भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया था।

जिम्बाब्वे के लिहाज से अच्छी खबर यह है कि भारतीय टीम इस समय अच्छी फॉर्म में नहीं है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम को 0-4 से हार झेलनी पड़ी थी। अय्यर बतौर कप्तान इस सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम