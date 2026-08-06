जेके ओपन 2026: बेंगलुरु के गोल्फर खलिन जोशी ने बनाई बढ़त

श्रीनगर, 6 अगस्त (आईएएनएस)। खलिन जोशी ने गुरुवार को श्रीनगर के स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में खेले जा रहे जेके ओपन 2026 में छह अंडर 65 का स्कोर करके तीसरा राउंड छह शॉट की आरामदायक बढ़त के साथ खत्म किया।

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33 साल के बेंगलुरु के गोल्फर ने दिन की शुरुआत सात शॉट की बढ़त से की थी। वे अपने पहले दो राउंड 63 और 66 के बाद 19-अंडर 194 पर पहुंच गए। दिल्ली के राशिद खान (68-68-64), जो पहले एशियन टूर के विनर भी रह चुके हैं, ने दिन का बेस्ट स्कोर सात-अंडर 64 बनाया और 13-अंडर 200 के साथ अकेले दूसरे स्थान पर पहुंच गए, वे जोशी से छह शॉट पीछे हैं।

खलिन जोशी के लगातार दूसरे बोगी-फ्री राउंड में छह बर्डी थीं और उन्होंने बिना कोई शॉट गंवाए 37 होल तक अपना रन बढ़ाया। पूर्व एशियन टूर विनर ने पूरे सप्ताह सिर्फ एक बोगी की है, जो ओपनिंग राउंड के दौरान पार-फोर 17वें होल पर आई थी।

हालांकि राउंड की शुरुआत में उनकी बॉल-स्ट्राइकिंग उतनी तेज नहीं थी, जोशी ने बैक नाइन पर अपनी रिदम वापस पाने से पहले आगे बढ़ने का तरीका ढूंढ लिया।

जोशी ने कहा, "मैंने पहले दो दिनों की तरह फ्रंट नाइन पर बॉल को उतना अच्छा नहीं मारा, लेकिन फेयरवे मिस करने के बाद दो बर्डी बनाना जरूरी था। मुझे बैक नाइन पर कुछ मोमेंटम मिला, कुछ अच्छे शॉट मारे और कुछ अच्छे पुट बदले। मैं अपने खेल को लेकर आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक महसूस कर रहा हूं।"

63, 66 और 65 राउंड करने वाले जोशी ने कहा, "यहां फेयरवे हिट करना जरूरी है क्योंकि इससे बर्डी के बहुत सारे मौके बनते हैं। मेरा लक्ष्य अब ज्यादा से ज्यादा फेयरवे ढूंढना होगा। अगर मैं ऐसा कर पाया, तो मुझे लगता है कि स्कोर भी आएगा। बस एक राउंड बचा है, इसलिए मुझे वर्तमान में रहना होगा और वही करना होगा जो मैंने पहले तीन दिनों में किया है।"

चंडीगढ़ के अजीतेश संधू (65-72-65), जो पहले एशियन टूर के विनर रह चुके हैं, तीसरे राउंड में 65 के स्कोर के बाद 11-अंडर 202 के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए। पानीपत के 21 साल के शुभम जगलान (70-68-66) और चंडीगढ़ के अंगद चीमा (68-68-68) नौ-अंडर 204 के साथ चौथे नंबर पर रहे।

पीजीटीआई रैंकिंग लीडर सप्तक तलवार (69-71-65), जिन्होंने पूरी गर्मी होटलप्लानर टूर में हिस्सा लिया, क्षितिज नवीद कौल (70-69-66) के साथ आठ-अंडर 205 के स्कोर के साथ टी-छठे नंबर पर रहे। पंचकूला के बृजेश कुमार (69-74-67) ने पार-3 11वें होल पर टूर्नामेंट का पहला होल-इन-वन पोस्ट किया। बृजेश थ्री-अंडर 210 के स्कोर के साथ 20वें स्थान पर रहे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारी बारिश से पानी भरने के कारण पार-फोर 11वें होल को छोटा करके पार-थ्री के तौर पर खेला गया।

--आईएएनएस

पीएके