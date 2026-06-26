जो हो गया उसे पीछे छोड़ना होगा, इससे हमने काफी कुछ सीखा है: कप्तान अय्यर

बेलफास्ट, 26 जून (आईएएनएस)। भारतीय टी20 टीम के कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर को अपने पहले ही मैच में आयरलैंड के खिलाफ 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ आयरलैंड ने इस फॉर्मेट के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ जीत दर्ज की है। अय्यर का मानना है कि इस हार ने भी टीम को बड़ी सीख दी है।

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टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवरों में सिर्फ 148 रन पर सिमट गई।

भारत की गेंदबाजी और मैच हाथ से निकलने पर नव नियुक्त कप्तान अय्यर ने कहा, "मुझे लगता है कि शुरुआत में हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। उन्हें स्विंग और सीम मूवमेंट मिला और उन्होंने कुछ विकेट भी निकाले। हमने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में हम अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर सके। हमने बल्लेबाजों को सीधे मैदान के बीच से शॉट खेलने दिए, जबकि हमें पता था कि वहां बाउंड्री काफी छोटी है। हालांकि, जब हमें आखिर में रन रोकने की जरूरत थी, तब गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। जिस तरह की शुरुआत हमें मिली थी, उसके हिसाब से 140 रन का लक्ष्य शानदार होता। फिर भी यहां खेलना एक बेहतरीन अनुभव रहा। हमें इन परिस्थितियों में खेलने का मौका मिला, पिच को अच्छी तरह समझने का मौका मिला। बतौर कप्तान यह एक अच्छी शुरुआत रही। जो हो गया उसे पीछे छोड़ना होगा। इस मुकाबले से हमने काफी कुछ सीखा है और कोशिश करेंगे कि अगले मैच में पूरी ताकत और नए जोश के साथ उतरें।"

हर्षित राणा ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि शिवम दुबे ने 3 ओवरों में 18 रन देकर 1 विकेट निकाला। इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ में कप्तान ने कहा, "निश्चित रूप से दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। नई गेंद से उन्हें मदद मिल रही थी। शिवम ने पहले भी टीम के लिए अहम ओवर फेंके हैं, इसलिए मुझे उन पर हमेशा भरोसा रहता है। मैंने उनके साथ घरेलू क्रिकेट भी खेला है। मैं उनकी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह जानता हूं। वहीं, हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की। चोट से वापसी के बाद इस स्तर पर ऐसा प्रदर्शन करना और अपनी प्रतिभा दिखाना वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है।"

हार के बाद टीम को दिए गए संदेश पर कप्तान अय्यर ने कहा, "मैंने खिलाड़ियों से कहा कि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ मैदान पर उतरने से मैच नहीं जीते जाते। आपको लगातार मेहनत करनी होती है और हर पल खेल में पूरी तरह मौजूद रहना होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वर्तमान पर ध्यान देना जरूरी है। जब भी विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का मौका मिले, हमें उसे पूरी तरह भुनाना चाहिए। किसी भी स्थिति या मौके को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।"

भारतीय टीम 28 जून को सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला इसी मैदान पर खेलेगी। अगले मैच में वापसी को लेकर अय्यर ने कहा, "हम अगले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मजबूत वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

--आईएएनएस

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