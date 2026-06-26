इंटर-स्टेट एथलेटिक्स: तीसरे दिन ट्रिपल जंपर्स का शानदार प्रदर्शन, यहां देखें नतीजे

भुवनेश्वर, 26 जून (आईएएनएस)। कलिंगा स्टेडियम में शुक्रवार को 65वीं नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन 13 उभरते हुए एथलीट्स ने अपने-अपने इवेंट्स में जापान एशियन गेम्स के क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को पार किया। इनमें छह पुरुष ट्रिपल जंपर्स भी शामिल थे।

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एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) की सिलेक्शन कमिटी भुवनेश्वर प्रतियोगिता खत्म होने के बाद एशियन गेम्स में जाने वाली टीम का फैसला करेगी। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में से प्रत्येक में दो एथलीट हिस्सा लेंगे।

शाम के सेशन की शुरुआत हैमर थ्रो इवेंट्स से हुई। पंजाब के दमनीत सिंह ने 69.72 मीटर की दूरी तक हैमर फेंककर गोल्ड मेडल जीता और 69.12 मीटर के एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क से बेहतर प्रदर्शन किया। राजस्थान के प्रवीण कुमार ने 69.58 मीटर की दूरी के साथ सिल्वर मेडल जीता, जो एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई करने के लिए काफी था।

हैमर थ्रो फाइनल के बाद, डिस्कस थ्रो एरिना में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। हरियाणा की तीन थ्रोअर्स सीमा, सान्या यादव और निधि ने इसी क्रम में फिनिश किया और 55.48 मीटर के एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क से बेहतर प्रदर्शन किया।

पुरुषों का ट्रिपल जंप तीसरा फील्ड इवेंट था, जिसमें टॉप छह जंपर्स ने 16.28 मीटर का एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क हासिल किया। प्रवीण चित्रवेल ने 16.92 मीटर की शुरुआती जंप के साथ गोल्ड मेडल जीता।

फील्ड इवेंट्स से हटकर, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर तेजस श्रीसे पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स रेस में आसानी से जीते। उनका विनिंग टाइम 13.61 सेकंड था, जो आइची-नागोया एशियन गेम्स के 13.63 सेकंड के क्वालिफिकेशन टाइम से बेहतर था।

महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स हीट्स में तमिलनाडु की विथ्या रामराज ने 56.69 सेकंड का समय निकाला और एशियन गेम्स में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा।

तीसरे दिन के परिणाम:

पुरुष:

110 मीटर बाधा दौड़ (एशियन गेम्स क्वालीफाइंग समय 13.63 सेकंड): तेजस शिर्से (महाराष्ट्र) 13.61 सेकंड, मानव आर (तमिलनाडु) 13.66 सेकंड, कृषिक एम (कर्नाटक) 13.69 सेकंड।

हैमर थ्रो (एशियन गेम्स क्वालीफाइंग मार्क 69.12 मीटर): दमनीत सिंह (पंजाब) 69.72 मीटर, प्रवीण कुमार (राजस्थान) 69.58 मीटर, आशीष जाखड़ (हरियाणा) 67.61 मीटर।

ट्रिपल जंप (एशियन गेम्स क्वालीफाइंग मार्क 16.28 मीटर): प्रवीण चित्रवेल (तमिलनाडु) 16.92 मीटर, कार्तिक यू (केरल) 16.80 मीटर, सेल्वा प्रभु (तमिलनाडु) 16.79 मीटर।

4x100 मीटर रिले: ओडिशा 39.92 सेकंड, तमिलनाडु 40.02 सेकंड, महाराष्ट्र 40.37 सेकंड।

महिलाएं:

डिस्कस थ्रो (एशियन गेम्स क्वालीफाइंग मार्क 55.48 मीटर): सीमा (हरियाणा) 59.73 मीटर, सान्या यादव (हरियाणा) 56.05 मीटर, निधि (हरियाणा) 55.92 मीटर।

21 किलोमीटर रेस वॉक (एशियन गेम्स क्वालीफाइंग समय 1:37:20.00): मुनिता प्रजापति (उत्तर प्रदेश) 1:45:05.00, रेशमा पटेल (उत्तर प्रदेश) 1:45:48.00, सेजला अनिल सिंह (महाराष्ट्र) 1:46:31.00।

4x100 मीटर रिले: कर्नाटक 44.75 सेकंड, तमिलनाडु 45.07 सेकंड, महाराष्ट्र 46.21 सेकंड। ओडिशा की महिला टीम रेस पूरी नहीं कर पाई।

मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले: तमिलनाडु 3:23.51 सेकंड, पंजाब 3:23.54 सेकंड, राजस्थान 3:23.85 सेकंड।

--आईएएनएस

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