इंटर-स्टेट एथलेटिक्स: रोहित यादव ने 87.05 मीटर थ्रो के साथ जीता गोल्ड मेडल, तोड़ा अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड

भुवनेश्वर, 29 जून (आईएएनएस)। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुई 65वीं नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन जेवलिन थ्रो स्पर्धा में रोहित यादव का जलवा देखने को मिला। रोहित ने 87.05 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।

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रविवार को अपने इस थ्रो के साथ ही रोहित इस सीजन में भारत की ओर से सबसे लंबी दूर का थ्रो फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वह श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिरगे (92.62 मीटर) के बाद दुनिया के टॉप थ्रोअर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं, जो 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर हैं। रोहित का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उनका पिछला बेस्ट 83.04 मीटर था, जो उन्होंने 2023 में हासिल किया था। इस बार उन्होंने न सिर्फ अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि मीट रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन किया, जो पहले 84.35 मीटर था।

रोहित यादव की सीरीज भी काफी मजबूत रही। उन्होंने 77.71 मीटर, 77.63 मीटर, एक फाउल (नो मार्क), 77.51 मीटर, 79.40 मीटर और फिर अंतिम प्रयास में 87.05 मीटर का थ्रो किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह अपनी लय पकड़ने में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आखिरी थ्रो में उन्हें सही रिदम मिली और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

मैच के बाद 25 वर्षीय रोहित यादव ने कहा कि इस प्रदर्शन से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि वह ट्रेनिंग में 86–87 मीटर तक थ्रो कर रहे थे, लेकिन प्रतियोगिता में पहले वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें उम्मीद है कि वह आने वाले बड़े टूर्नामेंट में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रोहित ने खुशी जताई कि वह बड़ी प्रतियोगिता से पहले नया बेंचमार्क सेट करने में सफल रहे। पुरुषों की जेवलिन स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 83.72 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि सचिन यादव 82.32 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दोनों खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल कर लिया है।

लॉन्ग जंप इवेंट में केरल के मुरली श्रीशंकर एम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 8.38 मीटर की दूरी तय की। खास बात यह रही कि उनकी सभी वैध छलांगें 8 मीटर से अधिक रहीं। उनकी सीरीज 8.06 मीटर, 8.00 मीटर, 8.21 मीटर, 8.38 मीटर और 8.26 मीटर रही। श्रीशंकर ने कहा कि यह मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी था, जिससे उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा मिली। इस चैंपियनशिप में कई एथलीटों ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल किए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) सोमवार को एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम की घोषणा करेगा। उत्तर प्रदेश ने मेंस टीम ट्रॉफी (71 प्वाइंट्स) जीती, जबकि हरियाणा को विमेंस टीम ट्रॉफी (82 प्वाइंट्स) मिली। तमिलनाडु ने ओवरऑल टीम चैंपियनशिप (138 प्वाइंट्स) जीती।

पांचवें दिन के नतीजे

पुरुष

400 मीटर(एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन टाइम 45।97 सेकंड): विशाल टीके (तमिलनाडु) 45।43 सेकंड, मनु टीएस (केरल) 45।60 सेकंड, जय कुमार (उत्तर प्रदेश) 45।73 सेकंड।

10,000 मीटर(एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन टाइम 29:00।00): अभिषेक पाल (उत्तर प्रदेश) 30:03।88 सेकंड, सावन बरवाल (हिमाचल प्रदेश) 30:08।08 सेकंड, शैलेश कुशवाहा (कर्नाटक) 30:23।13 सेकंड।

3000 मीटरस्टीपलचेज (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन टाइम 8:36।57 सेकंड): बालकिशन (हरियाणा) 8:50।18 secs, शारूक खान (उत्तर प्रदेश) 8:53।18 सेकंड, शुभम भंडारे (महाराष्ट्र) 8:54।90 सेकंड।

जेवलिन थ्रो (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क 77।87 मीटर): रोहित यादव (उत्तर प्रदेश) 87।05 मीटर, यशवीर सिंह (राजस्थान) 83।72 मीटर, सचिन यादव (उत्तर प्रदेश) 82।32 मीटर।

लॉन्ग जंप (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क 7।91 मीटर): श्रीशंकर एम (केरल) 8।38 मीटर, शाहनवाज़ खान (उत्तर प्रदेश) 8।30 मीटर, डेविड पी (तमिलनाडु) 8।06 मीटर।

4x400 मीटररिले: तमिलनाडु 3:9।32 सेकंड, कर्नाटक 3:09।51 सेकंड, केरल 3:09।51 सेकंड।

महिलाएं

400 मीटर(एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन टाइम 53।72 सेकंड): प्राची (उत्तर प्रदेश) 53।24 सेकंड, किरण पहल (हरियाणा) 53।45 सेकंड, देवयानीबा ज़ाला (गुजरात) 53।46 सेकंड।

10,000 मीटर(एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन टाइम: 33:50।00): सीमा (हिमाचल प्रदेश) 34:28।75 सेकंड, सोनिया (उत्तराखंड) 34:35।22 सेकंड, रवीना गायकवाड़ (महाराष्ट्र) 35:44।45 सेकंड।

3000 मीटर स्टीपलचेज (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन टाइम 9:47।53 सेकंड): अंकिता (उत्तराखंड) 9:44।05, खुशबू गुप्ता (उत्तर प्रदेश) 19:38।47, कुमारी परु (राजस्थान) 10:52।28।

हाई जंप (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क 1।80 मीटर): पूजा (हरियाणा) 1।83 मीटर, सुप्रिया बी (कर्नाटक) 1।80 मीटर, ख्याति माथुर (उत्तर प्रदेश) 1।80 मीटर।

हेप्टाथलॉन (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क 5605 प्वाइंट्स): पूजा (हरियाणा) 5619 प्वाइंट्स, अनामिका केए (केरल) 5466 प्वाइंट्स, खुशी (हरियाणा) 5438 प्वाइंट्स।

4x400 मीटररिले: तमिलनाडु 3:35।87 सेकंड, कर्नाटक 3:36।18 सेकंड, केरल 3:39।70 सेकंड।

--आईएएनएस

एसएम/एएस