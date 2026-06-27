इंटर-स्टेट एथलेटिक्स: भुवनेश्वर में जंपर्स सोजन और सर्वेश ने तोड़े नेशनल रिकॉर्ड

भुवनेश्वर, 27 जून (आईएएनएस)। कलिंगा स्टेडियम में शनिवार शाम 65वीं नेशनल इंटर-स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए केरल की एशियन गेम्स मेडलिस्ट एंसी सोजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप का दो दशक से भी पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

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25 वर्षीय इंटरनेशनल लॉन्ग जंपर ने अपने पांचवें प्रयास में 6.88 मीटर की दूरी तय करके अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। उन्होंने 2004 में एथेंस में अंजू बॉबी जॉर्ज द्वारा बनाए गए 6.83 मीटर को तोड़ा।

शुरुआत से ही अच्छी लय में दिखीं एंसी सोजन ने 6.73 मीटर की जंप के साथ अपने रिकॉर्ड-तोड़ अभियान की शुरुआत की। उनकी दूसरी जंप फाउल रही। तीसरी जंप 6.67 मीटर की थी, जबकि चौथी जंप 6.72 मीटर की थी। जब इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर 6.88 मीटर दिखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आखिरी और छठी जंप 6.69 मीटर की थी।

वहीं, महाराष्ट्र के अनुभवी हाई जंपर 31 वर्षीय सर्वेश अनिल कुशारे दूसरे ऐसे एथलीट बने, जिन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। सर्वेश ने पुरुषों की हाई जंप का रिकॉर्ड बेहतर करते हुए 2.31 मीटर की ऊंचाई हासिल की। इससे पहले 2.29 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड तेजस्विन शंकर ने साल 2018 में बनाया था।

सर्वेश ने बार की ऊंचाई बढ़ाकर 2.35 मीटर करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने अपनी तीसरी कोशिश में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया।

ट्रैक से हटकर बात करें तो, चेन्नई में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाया गया पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ का मीट रिकॉर्ड (3:40.10) भी उत्तर प्रदेश के यूनुस शाह ने तोड़ दिया। उन्होंने 3:37.55 सेकंड का समय लिया। यशस पी. ने भी पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में मीट रिकॉर्ड बेहतर किया। उनका 49.14 सेकंड का विनिंग टाइम उनके पिछले 49.37 सेकंड के रिकॉर्ड से बेहतर था। कई मेडल जीतने वालों ने अपने-अपने इवेंट्स में जापान एशियन गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल किया।

चौथे दिन के नतीजे:

पुरुष:

100 मीटर (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन टाइम 10.16 सेकंड): अनिमेष कुजूर (ओडिशा) 10.28 सेकंड, प्रणव गौरव (महाराष्ट्र) 10.39 सेकंड, लौकिक मेल्गे (महाराष्ट्र) 10.43 सेकंड।

1500 मीटर: यूनुस शाह (उत्तर प्रदेश) 3:37.55 सेकंड, गुलवीर सिंह (उत्तर प्रदेश) 3:38.31 सेकंड, राहुल बलोदा (राजस्थान) 3:40.07 सेकंड।

400 मीटर बाधा दौड़ (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन समय 49.41 सेकेंड): यशस पी (कर्नाटक) 49.14 सेकेंड, संतोष टी (तमिलनाडु) 49.14 सेकेंड, आर्यन (कर्नाटक) 50.95 सेकेंड।

ऊंची कूद (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क 2.19 मीटर): सर्वेश कुशारे (महाराष्ट्र) 2.31 मीटर (राष्ट्रीय रिकॉर्ड), आदर्श राम (तमिलनाडु) 2.25 मीटर, जेसी संदेश (कर्नाटक) 2.19 मीटर।

शॉट पुट (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क 19.41 मीटर): करणवीर सिंह (पंजाब) 20.49 मीटर, समरदीप गिल (मध्य प्रदेश) 20.40 मीटर, तजिंदरपाल सिंह तूर (पंजाब) 20.27 मीटर।

महिलाएं:

100 मीटर: सुदेशना शिवंकर (महाराष्ट्र) 11.59 सेकेंड, स्नेहा एसएस (कर्नाटक) 11.65 सेकेंड, अमाशा डी सिल्वा (श्रीलंका) 11.70 सेकेंड।

1500 मीटर (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन टाइम 4:19.45): पारुल चौधरी (उत्तर प्रदेश) 4:20.45 सेकेंड, अंकिता (उत्तराखंड) 4:20.78 सेकेंड, पूजा (हरियाणा) 4:21.48 सेकेंड।

400 मीटर बाधा दौड़ (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन समय 57.21 सेकेंड): विथ्या रामराज (तमिलनाडु) 56.07 सेकेंड, अनु आर (केरल) 56.54 सेकेंड, सिंचल (कर्नाटक) 58.90 सेकेंड।

लंबी कूद (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क 6.48 मीटर): एंसी सोजन (केरल) 6.88 मीटर (नेशनल रिकॉर्ड - पिछला नेशनल रिकॉर्ड 6.83 मीटर का था, जो अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2024 में बनाया था), शैली सिंह (उत्तर प्रदेश) 6.67 मीटर, मुबस्सिना मोहम्मद (लक्षद्वीप) 6.53 मीटर।

जैवलिन थ्रो (एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन 57.62 मीटर): अन्नू रानी (उत्तर प्रदेश) 56.74 मीटर, करिश्मा सानिल (कर्नाटक) 53.06 मीटर, उमा चौधरी (राजस्थान) 53.06 मीटर।

--आईएएनएस

आरएसजी