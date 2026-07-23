इंटर मियामी ने शिकागो फायर को 3-2 से हराया, सुआरेज बने जीत के नायक

मियामी, 23 जुलाई (आईएएनएस)। इंटर मियामी सीएफ ने मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) रेगुलर सीजन में शानदार वापसी करते हुए शिकागो फायर एफसी को 3-2 से हराया। घरेलू मैदान पर मिली इस जीत के साथ इंटर मियामी ने लगातार पांचवीं जीत दर्ज की।

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इंटर मियामी की इस जीत के नायक स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज रहे, जिन्होंने मुकाबले में दो गोल दागे। वहीं, युवा खिलाड़ी प्रेस्टन प्लैम्बेक ने भी एक महत्वपूर्ण गोल करते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया। शिकागो फायर के खिलाफ इस मुकाबले में सुआरेज ने अपने करियर की दो बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने इंटर मियामी के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 100 मैच पूरे किए और क्लब के लिए 50 गोल करने का आंकड़ा भी पार किया। वह इंटर मियामी के इतिहास में ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।

शिकागो फायर के लिए मैच की शुरुआत शानदार रही और 18वें मिनट में ही 1-0 की बढ़त बना ली। शिकागो को यह बढ़त इंटर मियामी के एक खिलाड़ी द्वारा किए गए अपने ही गोल की बदौलत मिली। इसके बाद इंटर मियामी ने मैच में वापसी की शुरुआत की। 26वें मिनट में शिकागो के डिफेंडर जैक इलियट ने बॉक्स के अंदर रुइज को फाउल कर दिया, जिसके बाद इंटर मियामी को पेनल्टी मिली। इस मौके को सुआरेज ने बेहतरीन तरीके से भुनाया और गोल दागते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। यह इस रेगुलर सीजन में उनका सातवां गोल रहा।

दूसरे हाफ में इंटर मियामी ने आक्रामक खेल दिखाया और 51वें मिनट में सुआरेज ने अपना दूसरा गोल किया। इस गोल में जर्मन बर्टेराम की भी अहम भूमिका रही। बर्टेराम ने शानदार बैकहील असिस्ट देकर सुआरेज के लिए बेहतरीन मौका बनाया, जिसके बाद सुआरेज ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया।

इस गोल के साथ सुआरेज के एमएलएस रेगुलर सीजन में 8 गोल हो गए हैं। उन्होंने पिछले दो लीग मैचों में पांच गोल करके अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी है। वहीं, बर्टेराम के नाम भी इस सीजन में पांच असिस्ट हो गए हैं। हालांकि, शिकागो फायर ने हार नहीं मानी और 67वें मिनट में फॉरवर्ड पुसो डिथेजाने के गोल की मदद से स्कोर 2-2 कर दिया।

इसके बाद मैच के अंतिम क्षणों में इंटर मियामी ने तीसरा गोल करते हुए अपनी जीत पक्की कर ली। क्लब के लिए यह गोल युवा मिडफील्डर प्रेस्टन प्लैम्बेक ने 87वें मिनट में किया। मियामी की अकादमी से निकलकर आए प्लैम्बेक 69वें मिनट में मैदान पर उतरे थे और उन्होंने सुआरेज के शॉट के बाद मिले रिबाउंड पर तेजी दिखाई और करीब से शानदार गोल किया। प्लैम्बेक का यह एमएलएस और इंटर मियामी की ओर उनका पहला गोल रहा।

--आईएएनएस

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