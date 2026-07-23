16 रन बनाते ही अभिषेक के नाम जुड़ेगी बड़ी उपलब्धि, कोहली-राहुल के खास क्लब में होंगे शामिल

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (23 जुलाई) को खेला जाना है। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा के पास 16 रन बनाने के साथ ही विराट कोहली और केएल राहुल के खास क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका होगा।

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दरअसल, अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में खेली अब तक 199 पारियों में 5,984 रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दौरान अगर वह 16 रन बना लेते हैं, तो वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 6 हजार रन पूरे कर लेंगे। वह यह मुकाम हासिल करने वाले भारत की ओर से चौथे बल्लेबाज बनेंगे। अभिषेक से पहले यह उपलब्धि अब तक विराट कोहली, केएल राहुल और शुभमन गिल ही हासिल कर सके हैं।

टी20 में सबसे तेज 6 हजार रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल रहे हैं, जिन्होंने यह मुकाम 166 पारियों में हासिल किया था। वहीं, कोहली ने यहां तक पहुंचने के लिए 184 पारियां ली थीं। गिल ने 6 हजार रन 185 पारियां खेलकर पूरे किए थे। अभिषेक अगर इस सीरीज में 142 रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वह शिखर भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में शिखर धवन से आगे निकल जाएंगे। अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल में खेले 53 मुकाबलों में 1,618 रन बनाए हैं, जबकि धवन के नाम 68 मैचों में 1,759 रन दर्ज हैं।

अभिषेक जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में अगर 16 रन बना लेते हैं, तो वो भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल अभिषेक इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और उन्होंने 6 मैचों में 179 रन बनाए हैं। अभिषेक से आगे सिर्फ जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा हैं, जिन्होंने 11 मुकाबलों में 194 रन बनाए हैं। अभिषेक को जिम्बाब्वे का गेंदबाजी अटैक खूब रास आता है और वह टी20 सीरीज में अपने दमदार प्रदर्शन से छाप जरूर छोड़ना चाहेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी तीन टी20 मुकाबलों में अभिषेक संघर्ष करते हुए नजर आए थे।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम