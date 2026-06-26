इस स्कोर को हासिल करने के लिए हमें वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी: दुबे

बेलफास्ट, 26 जून (आईएएनएस)। आयरलैंड ने भारत के खिलाफ शुक्रवार को टी20 सीरीज के पहले मैच में 182/9 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे ने सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में जारी इस मुकाबले में आयरलैंड के प्रभावशाली बल्लेबाजी प्रयास को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत को लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक गुणवत्तापूर्ण बल्लेबाजी प्रदर्शन करना होगा।

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आयरलैंड ने पावर-प्ले में 3 विकेट खोकर सिर्फ 36/3 बनाए थे। इसके बाद कप्तान लोर्कन टकर ने 50 रन और गैरेथ डेलानी ने आक्रामक 49 रन बनाकर मेजबान टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इस पारी में उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 18 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, उन्होंने स्लो डिलीवरी के साथ बेंजामिन कैलिट्ज का महत्वपूर्ण विकेट लिया।

दुबे ने स्वीकारा है कि आयरलैंड ने शुरुआती झटकों के बाद पारी को शानदार ढंग से उबारा। दुबे ने पारी के ब्रेक के दौरान कहा, "निश्चित रूप से, उन्होंने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की। उन सभी ने अद्भुत बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा स्कोर है। हमें इस स्कोर को हासिल करने के लिए वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी।"

ऑलराउंडर ने मिडिल ओवर्स में एक महत्वपूर्ण स्पेल डाला और कहा कि बेलफास्ट सतह पर कठिन लेंथ पर टिके रहना महत्वपूर्ण था। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "इस तरह की परिस्थितियों में, आपको कठिन लेंथ पर गेंदबाजी करने की जरूरत होती है। यह मेरी योजना थी, आपने मुझसे कहा था कि मैं एक वास्तविक ऑलराउंडर हूं, इसलिए मुझे गेंदबाजी करनी होगी।"

दुबे ने भारत के आयरलैंड दौरे के अनुभव के बारे में भी बात की और कहा कि टीम ने पहले डबलिन में खेलने के बाद देश में खेलने का आनंद लिया है। उन्होंने कहा, "यह बहुत अच्छा है। हम वास्तव में आयरलैंड में खेलने का आनंद लेते हैं। हमने डबलिन में खेला। यह सचमुच अच्छा था। विकेट अच्छा है। हम वास्तव में इसका आनंद ले रहे हैं।"

टी20 क्रिकेट में भारत की हालिया सफलता पर विचार करते हुए, दुबे ने कहा है कि टीम पिछली उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा, "हमारे लिए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने अतीत में क्या किया है। बतौर खिलाड़ी हमारे कोच ने हमसे कहा था, तुम्हें भविष्य पर ध्यान देना होगा। हमने जो किया वह अब अतीत हो चुका है। हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं।"

--आईएएनएस

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