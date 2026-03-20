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IPL Wicketkeeper Record : इकलौता विकेटकीपर, जिसने एक ही आईपीएल मैच में 5 शिकार किए

आईपीएल इतिहास में संगकारा का अनोखा रिकॉर्ड, एक मैच में किए 5 शिकार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 20, 2026, 06:06 AM
इकलौता विकेटकीपर, जिसने एक ही आईपीएल मैच में 5 शिकार किए

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब तक कुल 18 सीजन खेले गए हैं, जिसमें सिर्फ एक ही विकेटकीपर के नाम मैच में 5 शिकार करने का रिकॉर्ड है। आइए, इस खिलाड़ी और मैच के बारे में विस्तार से जानते हैं।

 

कुमार संगाकारा के नाम आईपीएल मैच में बतौर विकेटकीपर 5 शिकार करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने यह कारनामा 14 अप्रैल 2011 को बतौर कप्तान डेक्कन चार्जर्स की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ किया था।

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2011 के 11वें मुकाबले में डेक्कन चार्जर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 175 रन बनाए।

इस पारी में भरत चिप्ली ने 35 गेंदों में नाबाद 61 रन की पारी खेली। उनके अलावा सनी सोहेल ने 38 रन और कुमार संगकारा ने 36 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। जेपी ड्यूमिनी ने 22 रन बनाए। विपक्षी खेमे से जहीर खान ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। जोहान वैन डेर वाथ और रायन निनन ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में आरसीबी निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। इस टीम के लिए विराट कोहली ने 51 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 71 रन बनाए, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 25 रन और मयंक अग्रवाल ने 16 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका।

इस बीच कुमार संगकारा ने तिलकरत्ने दिलशान (7), एबी डिविलियर्स (0), सौरभ तिवारी (7) , जोहान वैन डेर वाथ (0) और रायन निनन (3) को विकेट के पीछे कैच आउट किया। संगकारा की बेहतरीन विकेटकीपिंग के दम पर चार्जर्स ने मुकाबला 33 रन से अपने नाम किया। डेक्कन चार्जर्स की तरफ से डेल स्टेन और मनप्रीत गोनी ने 3-3 विकेट निकाले। ईशांत शर्मा, डेन क्रिस्चियन और अमित मिश्रा ने 1-1 विकेट हासिल किया।

--आईएएनएस

 

 

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