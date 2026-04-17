IPL 2026 First Over Runs : प्रियांश-प्रभसिमरन का कमाल, पंजाब किंग्स के लिए बनाया खास रिकॉर्ड

मुंबई: आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में गुरुवार को मुंबई इंडियंस (एमआई) का सामना पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के साथ हो रहा है। पीबीकेएस के बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की सलामी जोड़ी ने बड़ा कारनामा कर डाला है।

मुंबई इंडियंस से मिले 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब किंग्स की ओर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह उतरे। दोनों ने पारी के पहले ही ओवर में दीपक चाहर के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। प्रियांश-प्रभसिमरन ने पहले ओवर में 21 रन बनाए। आईपीएल में पीबीकेएस की ओर से पारी के पहले ओवर में बनाए गए ये सर्वाधिक रन हैं।

प्रियांश और प्रभसिमरन ने दीपक चाहर के ओवर में 3 चौके और एक छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ प्रियांश-प्रभसिमरन ने पारी के पहले ओवर में 18 रन बनाए थे। हालांकि, प्रियांश बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। कूपर कोनोली भी 12 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद अल्लाह गजनफर का शिकार बने।

इससे पहले, मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 195 रन लगाए। एमआई की तरफ से क्विंटन डी कॉक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों में 112 रनों की नाबाद पारी खेली। डी कॉक ने अपनी शतकीय पारी में 186 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 8 चौके और 7 छक्के लगाए। वहीं, नमन धीर ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए।

कप्तान हार्दिक पांड्या ने 14 रनों का योगदान दिया, जबकि रयान रिकेल्टन सिर्फ 2 रन ही बना सके। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं, शशांक सिंह और मार्को जानसेन ने एक-एक विकेट निकाला। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। चोटिल रोहित शर्मा की जगह क्विंटन डी कॉक को मौका दिया गया है, जबकि मिचेल सैंटनर के स्थान पर मयंक रावत खेल रहे हैं।

आईएएनएस