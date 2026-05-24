कुलदीप फेल, बल्लेबाजों ने किया निराश, इन 5 वजहों से अधूरा रह गया डीसी का प्लेऑफ खेलने का सपना

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में भले ही दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का अभी एक मुकाबला बचा हो, लेकिन टीम का प्लेऑफ में खेलने का सपना टूट चुका है। अक्षर पटेल की कप्तानी में डीसी अंतिम चार में जगह बनाने में नाकाम रही। आइए आपको वो 5 कारण बताते हैं, जिनके चलते टूटा दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ में खेलने का सपना।

कुलदीप यादव फेल: आईपीएल 2026 में कुलदीप यादव को दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड माना जा रहा था। हालांकि, कुलदीप इस पूरे सीजन विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई दिए। 11 मुकाबलों में कुलदीप सिर्फ 7 ही विकेट चटका सके और उनका इकोनॉमी भी 10.66 का रहा। यानी बीच के ओवरों में विकेट न चटकाने के साथ-साथ चाइनामैन गेंदबाज रनों पर लगाम लगाने में भी नाकाम रहा।

ट्रिस्टन स्टब्स रहे फ्लॉप: दिल्ली कैपिटल्स को ट्रिस्टन स्टब्स से इस सीजन काफी उम्मीदें थीं। स्टब्स अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, इस सीजन वह रनों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज का 13 मुकाबलों में स्ट्राइक रेट सिर्फ 127.90 का रहा। स्टब्स ने 275 रन तो बनाए हैं, लेकिन वह अहम मौकों पर टीम की नैया को मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट गए।

कप्तान अक्षर ने किया निराश: आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण खुद कप्तान अक्षर पटेल की खराब फॉर्म भी रही। अक्षर का न तो बल्ला चला और न ही वह गेंद से कुछ खास कमाल दिखा सके। 13 मुकाबलों में अक्षर ने 125 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 134 रन बनाए, तो गेंदबाजी में वह सिर्फ 10 विकेट ही निकाल सके।

खोखला नजर आया मिडिल ऑर्डर: दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर इस सीजन खोखला नजर आया। जिन मुकाबलों में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, उनमें डीसी बड़ा टोटल खड़ा करने में सफल रही। हालांकि, टॉप ऑर्डर के फेल होने की स्थिति में दिल्ली कैपिटल्स का मध्यक्रम टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रहा। सिर्फ डेविड मिलर ही कुछ मुकाबलों में अच्छी लय में दिखाई दिए।

तेज गेंदबाजी भी नजर नहीं आई धार: डीसी का पेस अटैक भी इस सीजन कमजोर नजर आया। लुंगी एनगिडी ने कुछ मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिल सका। मिचेल स्टार्क काफी देर से टीम से जुड़े, जिसका खामियाजा दिल्ली कैपिटल्स को भुगतना पड़ा। मुकेश कुमार उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तो टीम के युवा गेंदबाज भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके।

--आईएएनएस

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