इप्सविच टाउन ने फुलहम से सर्बिया के मिडफील्डर सासा लुकिच को साइन किया

इप्सविच, 8 अगस्त (आईएएनएस)। इप्सविच टाउन ने सर्बियाई मिडफील्डर सासा लुकिच को फुलहम से साइन किया है। टीम के साथ उनका अनुबंध 2030 तक रहेगा। 29 साल के लुकिच की फीस का खुलासा नहीं किया गया है।

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इप्सविच टाउन के साथ करार के बाद लुकिच ने कहा, "मुझे इस क्लब के लिए साइन करने पर गर्व है। मुझे पता है कि यहां का इतिहास बहुत अच्छा है। टीम के समर्थक शानदार हैं। मैं टीम के लिए खेलने का इंतजार अब और नहीं कर सकता।"

लुकिच ने कहा, "मैं प्रीमियर लीग में पहले भी पोर्टमैन रोड पर खेल चुका हूं, और वहां का माहौल मेरे अनुभव किए गए सबसे अच्छे माहौल में से एक था। मैं यहां एक होम प्लेयर के तौर पर खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं एक बॉक्स-टू-बॉक्स प्लेयर हूं जो हर बार पिच पर अपना सब कुछ देता है। मैं सभी से मिलने और शुरू करने के लिए उत्साहित हूं।"

इप्सविच के मैनेजर गैरी ओ'नील ने लुकिच का स्वागत करते हुए कहा कि उनका प्रीमियर लीग टीम के लिए बेहद अहम होगा।

ओ'नील ने कहा, "सासा एक ऐसा खिलाड़ी है जो नए सीजन में टीम में वास्तविक अनुभव लेकर आएगा। प्रीमियर लीग में लगभग 100 गेम खेलने के बाद, वह जानते हैं कि डिवीजन में मुकाबला करने के लिए क्या करना पड़ता है। फुलहम में पूरे समय में वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। हम उन्हें अपने साथ पाकर और टीम के एक जरूरी हिस्से को और मजबूत करके बहुत खुश हैं।"

सर्बिया के सबाक में जन्मे लुकिच ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पार्टिजन बेलग्रेड के साथ 2013 में 17 साल की उम्र में की थी। 2015 में उन्होंने अपना सीनियर डेब्यू किया।

लुकिच बेहद अनुभवी हैं। उन्होंने फुलहम के साथ 100 प्रीमियर लीग मैच खेले हैं। वह जनवरी 2023 में लंदन क्लब में शामिल हुए और सभी प्रतियोगिताओं में 106 मैच खेले। इंग्लैंड जाने से पहले, लुकिच ने इटैलियन क्लब टोरिनो के साथ सात साल बिताए थे। इस दौरान खेले 168 मैचों में, उन्होंने 14 गोल किए थे। 2017-18 सीजन में वह स्पेनिश टीम लेवांटे के साथ भी कुछ समय के लिए खेले थे।

लुकिच ने सर्बिया के लिए 62 मैच खेले हैं। उन्होंने कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 में सर्बिया का प्रतिनिधित्व किया था। वह जर्मनी में यूईएफए यूरो 2024 के लिए सर्बिया की टीम का भी हिस्सा थे।

--आईएएनएस

पीएके