भारत बनाम श्रीलंका: पहली पारी में 462 रन बनाकर ऑलआउट हुई टीम इंडिया, पडिक्कल ने खेली शतकीय पारी

गाले, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहली पारी में भारत की पूरी टीम 462 रन बनाकर ऑलआउट हुई।

टेस्ट के तीसरे दिन के पहले ही ओवर में असिथा फर्नांडो ने प्रसिद्ध कृष्णा को 2 रनों के स्कोर पर आउट करते हुए भारतीय टीम की पारी को समेटा। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। पडिक्कल ने 230 गेंदों का सामना करते हुए 167 रनों की लाजवाब पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 15 चौके और एक छक्का लगाया। पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 162 रन जोड़े जबकि पंत संग मिलकर उन्होंने 71 रन जोड़े।

वहीं, केएल राहुल ने 175 गेंदों में 82 रन बनाए। राहुल ने अपनी इस पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया। ध्रुव जुरेल ने भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली और उन्होंने 68 गेंदों में 51 रन बनाए। हालांकि, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे। पंत 62 गेंदों का सामना करने के बाद 39 रन बनाकर आउट हुए जबकि यशस्वी ने 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 32 रन बनाए।

कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए तो रवींद्र जडेजा ने 13 रनों का योगदान दिया। मानव सुथार ने 43 गेंदों में 24 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने 11 रन बनाए जबकि कुलदीप यादव ने 13 रन बनाकर नाबाद रहे। गौरतलब है कि टेस्ट के दूसरे दिन भारी बारिश के चलते पहले सेशन का खेल पूरी तरह से बारिश से धुल गया था। वहीं, पहले दिन भी बारिश ने खेल काफी देर के लिए बाधित किया था। गेंदबाजी में श्रीलंका की तरफ से स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या का जादू चला और उन्होंने 109 रन देकर चार विकेट चटकाए। वहीं, टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे केशरा नुवांथा ने 3 विकेट निकाले जबकि असिथा फर्नांडो ने 2 विकेट झटके।

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