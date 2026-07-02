ईटीपीएल: सभी 6 फ्रेंचाइजियों ने ड्राफ्ट में चुने ये खिलाड़ी, जय मूंद्रा रॉटरडैम डॉकर्स से जुड़े

डबलिन, 2 जुलाई (आईएएनएस)। यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) ने गुरुवार को डबलिन में अपना पहला प्लेयर ड्राफ्ट पूरा किया। लीग की छह फ्रेंचाइजी ने अपनी कोर टीम फाइनल करने के लिए 36 खिलाड़ियों को चुना, जिनमें से 12 क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन से थे। आयरलैंड के जय मूंदड़ा, पॉल स्टर्लिंग मुख्य खिलाड़ियों में शामिल रहे।

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ड्राफ्ट में छह टीमों में टैलेंट का बराबर बंटवारा देखा गया। सभी फ्रेंचाइजी ने ज्यादातर अपने-अपने इलाकों के खिलाड़ियों को चुना। एम्स्टर्डम फ्लेम्स और रॉटरडैम डॉकर्स ने ज्यादातर डच खिलाड़ियों को चुना, जबकि एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स और ग्लासगो कॉस्मिक ने 12 स्कॉटिश खिलाड़ियों में से नौ को चुना। वहीं, डबलिन गार्डियंस और बेलफास्ट वॉल्व्स ने 12 आयरिश खिलाड़ियों में से सात को चुना।

ड्राफ्ट की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक यह थी कि रॉटरडैम डॉकर्स ने जय मूंदड़ा को सबसे पहले चुना। मूंदड़ा आयरलैंड के सबसे होनहार युवा खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ हाल में संपन्न टी20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी। डॉकर्स ने नीदरलैंड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी माइकल लेविट, रयान क्लेन, विक्रमजीत सिंह और साकिब जुल्फिकार के साथ-साथ स्कॉटलैंड के जैस्पर डेविडसन को शामिल करके अपनी टीम को और मजबूत किया।

बेलफास्ट वॉल्व्स ने आयरलैंड के ओपनर पॉल स्टर्लिंग और लेफ्ट आर्म स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रीज को अपनी पहली टीम का हिस्सा बनाय।

डबलिन गार्डियंस के कप्तान और मेंटर रविचंद्रन अश्विन ने बताया कि उनकी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम बनाते समय राष्ट्रीयता के बजाय विविधता और खिलाड़ियों की भूमिका की स्पष्टता को प्राथमिकता दी।

उन्होंने कहा, "हमारे ज्यादातर चयन आयरलैंड के खिलाड़ी थे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता दूसरे नंबर पर आती है। मेरा मानना ​​है कि नीलामी में या ड्राफ्ट में जाते समय, आप जो भी प्लेयर चुनें, वह खेलने लायक होना चाहिए। उनमें बहुत ज्यादा स्किल होनी चाहिए। खिलाड़ी किसी की अनुपस्थिति को आसानी से भरने वाले होने चाहिए।"

रॉटरडैम डॉकर्स के सह-मालिक जोंटी रोड्स ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर हाल ही में उभरने के बाद मूंद्रा एक प्राथमिक लक्ष्य थे।

उन्होंने कहा, "जय मूंद्रा ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें हम खास तौर पर टीम में लाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई थी। वह एक रोमांचक युवा प्रतिभा है, जिसमें जोरदार क्षमता है। हमें उन्हें टीम में शामिल करके बहुत खुशी हो रही है। जय के साथ, हमने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों का एक बहुत ही रोमांचक ग्रुप बनाया है। हमारा मानना ​​है कि हमारे पास एक मजबूत, संतुलित टीम है जिसमें बहुत ज्यादा प्रतियोगी होने के लिए गहराई है। हम लीग शुरू होने पर उन्हें एक साथ आते देखने का इंतजार कर रहे हैं।"

आयरिश वुल्व्स के को-ओनर ग्लेन मैक्सवेल ने स्क्वाड बनाने के प्रोसेस पर खुशी जताई और ड्राफ्ट को एक अच्छा अनुभव बताया।

उन्होंने कहा, "ड्राफ्ट से मैं बहुत खुश हूं। मेरे लिए शुरू से एक टीम शुरू करना एक नया अनुभव है। एक स्क्वाड और एक टीम बनाना जिसे हम मैदान पर उतार सकें और सच में प्रतियोगी हो सकें, यह सच में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हमें वे खिलाड़ी मिल गए जिनकी हमें जरूरत थी, हमें वे प्लेइंग स्किल्स भी मिल गईं जिनकी हमें खुद को गहराई देने के लिए जरूरत थी।"

एम्स्टर्डम फ्लेम्स के सह-मालिक स्टीव वॉ ने कहा कि ड्राफ्ट में लचीलेपन की जरूरत थी। शुरुआती कुछ चयन वे खिलाड़ी थे जिन्हें हम चाहते थे। हम जानते थे कि उसके बाद हमें तुरंत सोचना होगा और देखना होगा कि दूसरी टीमें क्या चुनने वाली हैं। पहली चॉइस होने के नाते, कुछ चयन के बीच एक बड़ा गैप होता है। आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आपके सामने क्या होता है। हम सब यह पक्का करने के लिए ऑफलाइन बात कर रहे थे कि अगला चयन क्या होगा।

पहला ड्राफ्ट ईटीपीएल की तैयारी में सबसे अहम पड़ावों में से एक है, जिसमें क्रिकेट के कई बड़े नामों का समर्थन वाली फ्रेंचाइजी शामिल हैं, जिनमें राहुल द्रविड़, स्टीव वॉ, मैथ्यू हेडन, फाफ डू प्लेसिस, हेनरिक क्लासेन, ग्लेन मैक्सवेल और जोंटी रोड्स शामिल हैं। अब जब टीमें फाइनल हो गई हैं, तो फोकस लीग के पहले सीजन पर है, जहां आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स के जाने-माने इंटरनेशनल और उभरते हुए टैलेंट एक नए फ्रेंचाइजी कॉम्पिटिशन में एक साथ मुकाबला करेंगे।

फ्रेंचाइजियों द्वारा ड्राफ्ट के दौरान चुने गए खिलाड़ी:-

एम्स्टर्डम फ्लेम्स: कर्टिस कैंपर, काइल क्लेन, टिम प्रिंगल, आर्यन दत्त, जॉर्डन नील, और मैक्स ओ'डॉड।

बेलफास्ट वॉल्व्स: मैथ्यू हम्फ्रीज, फ्रेड क्लासेन, टिम टेक्टर, पॉल स्टर्लिंग, जैनुल्लाह इहसान, अलेक्जेंडर रॉय।

डबलिन गार्डियंस: बेंजामिन कैलिट्ज, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू होलार्ड, क्रेग यंग, ​​नोआ क्रोज, क्रिस ग्रीव्स।

एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स: गैरेथ डेलानी, रॉस अडायर, जैक जार्विस, चार्ली टियर, सफ्यान शरीफ, फिनले मैक्रीथ।

ग्लासगो कॉस्मिक: ब्रैड करी, मैथ्यू क्रॉस, पॉल वैन मीकेरेन, माइकल लीस्क, ओलिवर डेविडसन, क्रिस मैकब्राइड।

रॉटरडैम डॉकर्स: जय मूंद्रा, माइकल लेविट, रयान क्लेन, जैस्पर डेविडसन, विक्रमजीत सिंह, साकिब जुल्फिकार।

--आईएएनएस

पीएके