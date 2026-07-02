ईटीपीएल का मुख्य लक्ष्य आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड का विकास होना चाहिए: रविचंद्रन अश्विन

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना ​​है कि यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) का लक्ष्य आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों को उच्च-स्तर की टी20 क्रिकेट का लगातार अनुभव देकर उन्हें विकसित करना होना चाहिए। साथ ही खेल को एक बड़े वैश्विक स्टेज के लिए तैयार करना चाहिए।

Read More

ईटीपीएल 2026 प्लेयर ड्राफ्ट के बाद डबलिन गार्डियंस के कप्तान और मेंटर अश्विन ने कहा कि ओलंपिक खेलों में खेल की वापसी से पहले क्रिकेट के ग्लोबल विस्तार में एक अहम भूमिका निभाएगी।

अश्विन ने कहा कि इस टूर्नामेंट का असर व्यापक होगा। मुझे लगता है कि कुछ वर्षों में ओलंपिक होना है। अगर क्रिकेट एक खेल के तौर पर इसे वैश्विक बनाने के बारे में गंभीर है, तो मुझे लगता है कि ईटीपीएल की टीमें इसे मुमकिन बनाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाएंगी। डबलिन गार्डियंस ने आयरिश क्रिकेट और बड़े यूरोपियन इकोसिस्टम में योगदान देने की जिम्मेदारी भी ली है।

उन्होंने कहा, "जहां तक ​​मेरा सवाल है, यह सच में एक बहुत ही रोमांचक संभावना है, जहां हम न केवल यह मानते हैं कि हम एक टीम चुन सकते हैं और इस टूर्नामेंट में अच्छा कर सकते हैं, बल्कि इन खिलाड़ियों के आने और बेहतर होने और टूर्नामेंट पर लंबे समय तक चलने वाला असर डालने के लिए इसे एक बहुत अच्छी जगह भी बना सकते हैं। हम यह भी मानते हैं कि हम डबलिन फ्रेंचाइजी और आयरिश क्रिकेट में कई तरह से योगदान देते हैं। उन्हें काबिल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें सही मात्रा में एक्सपोजर और मौके देते हैं।"

अश्विन ने कहा कि वह और फ्रेंचाइजी के को-ओनर राहुल द्रविड़ शुरू से ही स्थानीय प्रतिभाओं को फ्रेंचाइजी का केंद्र बनाने पर एकमत थे। यह असल में स्कॉटिश प्लेयर्स, डच प्लेयर्स और आयरिश प्लेयर्स के बारे में है। हम इसे उनके बारे में बनाना चाहते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम पहले दिन से बहुत स्पष्ट थे। राहुल और मैंने इस बारे में बात की, और हम उस खास फॉर्मूले पर टिके रहेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि डबलिन गार्डियंस एक ऐसा माहौल भी बनाना चाहते हैं जहां खिलाड़ी रोजाना सीखने और जिम्मेदारी के जरिए लगातार बेहतर होते रहें। हम एक ऐसी संस्कृति बनाएंगे, जहां क्रिकेटर इस तरह से खेलें कि हर कोई हर दिन कम से कम 1 प्रतिशत आगे बढ़ना चाहेगा।

यह पूछे जाने पर कि आयरलैंड के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हालिया बढ़त के बाद ईटीपीएल यूरोप के उभरते क्रिकेट देशों के खिलाड़ियों के विकास में और कैसे मदद कर सकता है, अश्विन ने कहा कि सबसे बड़ा फायदा उन्हें अनुभवी पेशेवरों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने की इजाजत देने से होगा।

अश्विन ने कहा, "मुझे लगता है कि पेशेवरों के लिए, अगर आप किसी दूसरे देश से आते हैं, तो आप अपनी जानकारी बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। यह भी बताएंगे कि वे अपने काम करने के तरीके, अभ्यास और नाकामियों पर कैसे जवाब देते हैं। जब वे सफल होते हैं तो खुद को पूरी तरह से संतुलित कैसे रखते हैं।"

अश्विन के मुताबिक, "उच्च-स्तर और दबाव की स्थिति का एक्सपोजर कुछ ऐसा है जो अभी कई एसोसिएट खिलाड़ियों के पास नहीं है, जिससे ईटीपीएल सीखने के लिए एक आदर्श माहौल बन जाता है। ये सभी चीजें उन लोगों के लिए बहुत मददगार होंगी, जो हर साल उच्च-स्तर का टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं। मुझे यकीन है कि ईटीपीएल स्थानीय क्रिकेटरों के लिए एक बेहतर मंच होगा।"

पूर्व भारतीय दिग्गज गेंदबाज ने कहा कि वह बेसब्री से ईटीपीएल का इंतजार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके